Израелският президент призова за глобална кампания срещу антисемитизма

Седмица след атаката срещу еврейски фестивал на плажа Бондай в Сидни, при която загинаха 15 души, предимно евреи, израелският президент Ицхак Херцог днес призова за глобална кампания срещу антисемитизма, информира ДПА, цитирани от БТА.

"Нарастващата омраза към евреите по целия свят е глобална криза", заяви Херцог на събитие в Йерусалим в памет на загиналите в Австралия.

Двама нападатели, баща и син, застреляха и раниха хора на известния плаж по време на празника Ханука. Бащата беше застрелян от полицията, а синът беше откаран в болница с животозастрашаващи огнестрелни рани.

На възпоменателното събитие в Сидни присъства австралийският премиер Антъни Албанезе.

Херцог призова всички да се присъединят към борбата срещу антисемитизма. "Това е спешен призив за действие, за да се предотврати следващата катастрофа. Няма да търпим това."

Той заяви, че борбата срещу антисемитизма изисква от страните да предприемат "много силни и твърди мерки" и да покажат "силно лидерство".

"Искам да кажа на евреите в Австралия, че народът на Израел е с вас", заяви Херцог и добави, че се надява скоро да посети еврейската общност в Австралия.

"Въпреки хилядите километри, които ни разделят, ние чувстваме вашата болка, виждаме вашата смелост под обстрел, споделяме вашето чувство на изоставеност, шок и ужас."

Преди речта на Херцог бе запазена минута мълчание, а след това той запали свещ.

"Няма да позволим омразата да ни пречупи", заяви Херцог. "Няма да позволим терорът да затъмни нашата светлина, нашето единство, нашата народност, нашата взаимна отговорност, нашата вечност. Заедно ще победим тази тъмнина", каза той.