ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освирк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21954070 www.24chasa.bg

Митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб, акостирал в шведски води заради повреда

1968
Кораб от руския "сенчест флот" за незаконна търговия СНИМКА: Пиксабей

Шведските митнически служби съобщиха, че са се качили на борда на руски товарен кораб, който е акостирал в шведски води в петък заради проблеми с двигателя, и са започнали проверка на товара, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти.

"Малко след 01:00 часа снощи се качихме на борда на кораба с подкрепата на шведската брегова охрана и полицията, за да извършим митническа проверка. Проверката все още продължава", обясни говорителят, без да съобщи дали са открити нередности.

Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра. Той пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция.

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.

От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.

Кораб от руския "сенчест флот" за незаконна търговия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване