Руски сили са отвели на тяхна територия 50 жители от гранично село в Сумска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски сили пресякоха границата с Украйна през североизточната Сумска област и отведоха около 50 жители на украинско гранично село в Русия, съобщават украински медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Украинската обществена телевизия "Суспилне" и информационният сайт "Украинска правда" информират, че руски сили са навлезли на украинска територия в събота вечер в района на село Грабовске и са отвели местни жители, повечето от които възрастни хора.

Информацията засега не е потвърдена от независими източници. Русия не е коментирала случая, отбелязва Ройтерс.

През последните месеци руските сили са установиха контрол над няколко села в Сумска област, а редица населени места в региона бяха подложени на обстрел.

Управителят на Сумска област Олег Григоров заяви в "Телеграм", че властите са започнали евакуация на жители от гранични села, които по-рано са отказали да бъдат преместени. Той не уточни кои населени места са засегнати, но призова хората в граничните райони да се съгласят на евакуация.