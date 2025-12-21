Спор на опашка в магазин завърши със смърт, убиецът ще лежи 3 години

Мъж, станал свидетел на първия трофей на любимия си футболен отбор Нюкасъл Юнайтед бе убит след инцидент в супермаркет 15 минути по-късно. Андрю Кларк бил нападнат след спор с непознат, който се прередил на опашка в местен магазин на „Сейнсбъри". По-късно нападателят Демиеш Уилямс призна вината си за убийството. Вдовицата на Кларк скръби за загубата на партньора си. Андрю и Кларк били заедно 23 години.

Кайристин Кларк заяви, че семейството ѝ ще носи загубата на Андрю до края на живота си, докато неговият убиец ще излезе на свобода след едва три години. „Никаква справедливост не беше въздадена", каза тя пред " Дейли мейл".

30-годишният Демиеш Уилямс реагирал яростно, след като Андрю Кларк го направил забележка за пререждане на опашка в квартален магазин в южен Лондон, в предградието Бекенам. Значително по-едрият Уилямс нападнал Кларк, който по-късно починал в болница, три дни след инцидента.

Андрю Кларк оставя съпруга и 14-годишната им дъщеря Роуз. Двамата с Кайристин се запознали преди 23 години, докато работели в лондонското Сити. Тя определи съдебния процес като „съкрушителен ден за цялото семейство", подчертавайки, че „няма справедливост, когато един живот е отнет".

„Той дори няма да излежи три години в затвора. Това са само две Коледи и ще бъде на свобода. Това е подигравка." С тези думи вдовицата Кайристин Кларк изрази възмущението си от присъдата на убиеца на съпруга ѝ Андрю.

По думите ѝ наказанието изпраща опасен сигнал към насилствените престъпници. „Ние ще носим тази загуба до края на живота си. А той ще се върне към своя", заяви тя, добавяйки, че не може да разбере и приеме подобна несправедливост. Според нея присъдите трябва да отразяват тежестта на престъплението, защото „ако това може да се случи на едно обикновено семейство, може да се случи на всеки".

Кайристин Кларк, която днес работи като помощник-учител, е станала свидетел на смъртта на съпруга си само 15 минути след като той отпразнувал у дома победата на любимия си Нюкасъл Юнайтед над Ливърпул във финала за Купата на лигата на 16 март. „Андрю ми каза: „Това е най-хубавият ден в живота ми". Беше толкова щастлив", разказва тя.

Малко по-късно семейството излязло до близкия магазин, за да купи хранителни продукти. „Правехме това, което правят милиони семейства – излязохме за мляко и хляб. И после той беше мъртъв", каза Кларк.

В магазина 30-годишният Демиеш Уилямс се прередил на опашката, което накарало Андрю Кларк да му направи забележка. Според съпругата му Уилямс реагирал агресивно, отправяйки заплахи пред други клиенти и служители. „Каза: „Ще го хвана отвън". Повтори го повече от веднъж. Всички го чуха", разказва тя.

Кларк си спомня, че се е почувствала застрашена още от присъствието на Уилямс. „Той беше огромен и изглеждаше плашещо. Андрю никога не беше конфронтационен и когато повиши тон, разбрах, че нещо не е наред", допълни тя.

Кайристин Кларк умишлено забавила излизането от магазина, след като между съпруга ѝ и непознат мъж възникнал конфликт. „Престорих се, че трябва да купя още неща. Бях истински уплашена, че той ще ни чака отвън", разказва тя.

Малко след като семейството напуснало магазина, жената видяла как Демиеш Уилямс се връща към тях с черно покривало на лицето. Камери за видеонаблюдение запечатали момента, в който той се приближава и нанася удар с отворена ръка по главата на Андрю Кларк. Мъжът паднал назад и си ударил главата.

Кларк никога не възвърнал съзнание и починал три дни по-късно в болница. „Хората казват, че това е било „само шамар", но аз видях медицинските изследвания. Той го уби с голи ръце", заяви вдовицата.

След нападението Уилямс избягал от мястото с автомобила си, като в него се намирало и малкото му дете. „Бях само на няколко крачки. Видях и чух всичко. Държах го – сигурна съм, че той почина в ръцете ми", каза през сълзи Кайристин Кларк.

„Той просто избяга. Не се обърна, не провери как е, просто си тръгна", разказа Кайристин Кларк за момента след нападението над съпруга ѝ Андрю.

Делото е трябвало да стигне до съдебен процес, но Демиеш Уилямс се призна за виновен по обвинение в непредумишлено убийство. По време на произнасянето на присъдата вдовицата заяви, че болката ѝ е била засилена от липсата на каквото и да е извинение от страна на подсъдимия, както и от поведението на негови близки в съдебната зала.

По думите ѝ Уилямс никога не е потърсил контакт със семейството и не е изразил съжаление. Тя определи като „дълбоко унизително" това, че членове на семейството му се държали неуважително, докато съдът обявявал присъда от пет години и три месеца лишаване от свобода.

Семейството на жертвата напуснало съдебната зала преди съдията да приключи с мотивите си. „Не можехме да останем повече. Беше прекалено болезнено", каза Кларк.

Допълнително възмущение предизвикала и грешка на съдия Андрю Лийс от Кралския съд в Улуич, който в заключителните си думи объркал името на жертвата. „Дори името на Андрю беше произнесено неправилно. Нарече го Райън", заяви вдовицата.