Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освиркан по време на възпоменание за жертвите на атентата на плажа Бондай в Сидни

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе беше освиркан днес от разгневени граждани по време на възпоменанието на плажа Бондай в Сидни в памет на жертвите на атаката отпреди седмица, при която бяха убити 15 души, а десетки бяха ранени, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В Австралия е ден на национален траур за убитите при нападението, извършено по време на празненствата за Ханука. Знамената на правителствените сгради бяха спуснати наполовина, в часа на атаката беше запазена минута мълчание, а телевизиите и радиостанциите прекъснаха програмите си.

Десетки хиляди хора, сред които Албанезе и други политически лидери, присъстваха на възпоменанието, състояло се при засилени мерки за сигурност, включително полицейски снайперисти на покривите и патрулни лодки във водата.

Австралийският премиер беше освиркан още при пристигането си, а по-късно неодобрение се чу и при споменаването на името му от трибуната. Албанезе седеше на първия ред и носеше кипа – традиционната еврейска шапка. Той не произнесе реч по време на церемонията.

Премиерът е подложен на натиск от критици, според които правителството му не е направило достатъчно за ограничаване на вълната от антисемитизъм след началото на войната в Газа. Кабинетът на Албанезе посочва, че през последните две години последователно е осъждал антисемитизма и е приел законодателни промени, криминализиращи речта на омразата. Австралия експулсира и иранския посланик, обвинявайки Техеран в организирането на два антисемитски атентата.

На възпоменанателната церемония присъстваше и бащата на Ахмед ал Ахмед, станал известен като "героя от плажа Бондай", след като изтръгна оръжието от ръцете на единия от нападателите.

По-рано днес Албанезе обяви ревизия на правоприлагащите и разузнавателните агенции в страната. Той заяви, че прегледът ще бъде ръководен от бивш шеф на австралийското разузнаване и при него ще се направи оценка дали федералната полиция и службите разполагат с адекватни правомощия и механизми за обмен на информация, за да гарантират сигурността на гражданите.

Атаката разкри пропуски в системата за издаване на разрешителни за оръжие и обмена на информация между агенциите. Властите заявиха, че искат да запълнят тези пропуски. Албанезе обяви национална програма за обратно изкупуване на оръжия.

Властите разследват стрелбата на плажа Бондай като терористичен акт, насочен срещу еврейската общност, и твърдят, че извършителите са били повлияни от групировката "Ислямска държава". Предполагаемият стрелец Саджид Акрам, на 50 години, беше застрелян на място от полицията, а 24-годишният му син Навийд Акрам, който излезе от кома по-рано тази седмица, е обвинен в 59 престъпления, включително убийство и тероризъм.