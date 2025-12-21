Израел одобри 19 нови еврейски селища на окупирания Западен бряг

Израелският кабинет одобри днес предложение за 19 нови селища на окупирания Западен бряг, съобщи крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

По думите на Смотрич сред тях има две селища, които са евакуирани по време на плана за изтегляне през 2005 г. Министърът активно прокарва политика за разширяване на израелските селища на Западния бряг, отбелязва АП.

Заедно с планираните 19 общият брой на новите селища за последните две години достига 69, написа той в "Екс".

Според организацията "Пийс нау" (Peace Now - "Мир сега"), която следи заселническата политика и е против създаването на нови селища, решението увеличава броя на израелските селища на Западния бряг с почти 50% през мандата на сегашното правителство: от 141 през 2022 г. на 210 заедно с най-новите 19. Селищата са смятани за незаконни според международното право.

Решението е взето в момент, когато САЩ оказват натиск върху Израел и "Хамас" да пристъпят към втората фаза на примирието в Газа, влязло в сила на 10 октомври. Подкрепяният от САЩ план предвижда възможен път към съъздаване на палестинска държава – нещо, което заселническата политика цели да предотврати.

Според "Пийс нау" решението на кабинета включва и узаконяване със задна дата на някои вече съществуващи селища, както и създаване на нови селища върху земи, от които палестинци са били изселени.