Франция се готви да поеме централна роля в отбраната на Европа

С нарастващото напрежение между Европа и САЩ и заплахата от Русия, Франция се готви да укрепи собствената си отбрана и да поеме лидерска роля в сигурността на континента. В същото време младите французи като 26-годишната Шарлот обмислят да се включат в армията, виждайки в службата възможност да отговорят на новите предизвикателства.

26-годишната Шарлот, която в момента работи в маркетинг за частна компания, сериозно обмисля смяна на кариерата и присъединяване към армията.

„Геополитическата ситуация ме мотивира да служа и да използвам уменията си", признава тя. „Понякога се чудя защо работя в маркетинг, когато бих могла да бъда лингвист в армията или в разузнавателната агенция."

Геополитическият контекст, за който говори Шарлот, е ясен за всички във Франция. Страната е в центъра на усилията на Европа да се адаптира към променящото се отношение на САЩ към своите съюзници в НАТО и ЕС. Шарлот, разказа, че е изучавала руски и осъзнава необходимостта европейците да станат по-"суверенни", тъй като не могат да разчитат на президента на САЩ Доналд Тръмп да защитава континента срещу Русия. И тя е готова да помогне, пише " Политико".

Тръмп продължава да провокира традиционните съюзници на САЩ в Европа, наричайки ги „слаби" и „застаряваща група нации". Франция, от своя страна, иска да докаже обратното. Подобно на други европейски държави, страната вижда Русия като нарастваща заплаха за континента. Затова Франция увеличава военните си разходи, засилва производството на оръжия и удвоява силите на резерва.

От следващата година Франция ще въведе отново доброволна военна служба за младите хора, основно на 18 и 19 години. Целта е да се запишат 3 000 нови рекрути следващото лято, 10 000 до 2030 г. и 50 000 до 2035 г.

Тези отбранителни усилия идват в момент, когато повечето европейски държави трябва да преразгледат сигурността си по начин, невиждан от края на Студената война. Предизвикателството е още по-голямо, тъй като става все по-ясно, че Европа вече не може да разчита на САЩ като основен доставчик на сигурност. Последователни американски президенти — включително Барак Обама и Джо Байдън — предупреждават през последното десетилетие, че Вашингтон постепенно ще се съсредоточи върху Индо-Тихоокеанския регион, но администрацията на Тръмп вече превърна тези думи в действие.

Това поставя Франция в центъра на вниманието: единствената ядрена сила в ЕС и страна с независими производители на оръжие, която отдавна предупреждава, че континентът трябва да стане по-автономен в сфери като технологии и отбрана. Според Гийом Лаган, експерт по отбранителна политика и преподавател в Sciences Po, начинът, по който Франция и Германия — най-големите държави в ЕС — ще реагират през следващите месеци и години, ще определи дали другите европейски държави ще се обърнат към тях за защита на Европа или ще запазят двустранните си връзки с Вашингтон за сметка на единството в ЕС и НАТО.

„Ако Франция и Германия предложат убедителни варианти, европейските държави може да се колебаят, в противен случай няма", казва Лаган. „Ако само американската гаранция е убедителна, те ще направят всичко възможно да я получат." За да се позиционира като надежден лидер, Франция може да разгледа възможността за разполагане на изтребители Rafale с ядрен капацитет в Германия или Полша; да компенсира потенциалните пропуски, оставени от САЩ; и да замести американските войници, които напускат Европа, с френски войски. За всичко това ще са необходими много „Шарлот".

Недоверието на Франция към САЩ датира още от 1956 г., когато президентът Дуайт Айзенхауър принуди Франция и Великобритания да се откажат от военна интервенция за възстановяване на контрола над Суецкия канал в Египет, оставяйки Париж с чувство на предателство и унижение. Оттогава, за разлика от повечето европейски държави, френската отбранителна политика се базира на предположението, че САЩ не са надежден съюзник и че страната трябва сама да може да се защитава при необходимост.

Сега европейските столици — които досега се колебаеха да мислят за сигурността на континента без САЩ — започват все повече да осъзнават, че Франция може би е била права. „Има вид интелектуално потвърждение на френската позиция, което признава, че интересите не винаги съвпадат между съюзниците и че ангажиментът на САЩ към европейската сигурност е бил резултат от съвпадение, което не е вечно", казва Ели Тененбаум, директор на центъра за сигурностни изследвания IFRI в Париж.

Коментарите на Тръмп за Европа този месец дойдоха само дни след публикуването на стратегия за национална сигурност на САЩ, която намеква за смяна на режима в някои европейски държави. Изтекъл по-дълъг вариант на документа открито предлага САЩ да изтеглят Австрия, Унгария, Италия и Полша от ЕС. Администрацията на Тръмп също подкопава доверието към НАТО, обявявайки намаляване на американските войски в Румъния и дори заплашвайки с анексиране на Гренландия.

В този контекст по-малките европейски държави очакват по-големите да поемат водеща роля. „Имаме нужда по-големите държави да поведат", подчертава европейски служител по отбраната от средно голяма държава. „Франция е последователна отдавна, Германия също е важна. Винаги е полезно, когато дадат пример." Парижки дипломат добавя: „Имаме нужда Макрон да поеме инициативата [за европейската отбрана], кой друг ако не Франция?" Друг европейски служител отбелязва, че Франция може да се превърне в „политически и военен хъб", като е готова да води заедно с Лондон, Берлин, Рим и Варшава.