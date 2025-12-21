Джорджа Мелони с коледен подарък от парламентаристите: компютър за 10 хиляди евро

След като през 2024 г. депутатите подариха на Джорджа Мелони легло king size , тази Коледа италианската политика залага на високите технологии. Според в."Република" депутатите и сенаторите от „Италиански братя" са свикани в Рим на 23 декември в Камарата на депутатите, за да поднесат внушителен коледен подарък на премиера Джорджа Мелони. Става дума за суперкомпютър от най-висок клас, както уверяват пред вестника източници от партията. Подаръкът на стойност около 10 хиляди евро, е оборудван с фиксирана и мобилна работна станция, както и с hi-tech аудиосистема с мощни колони. Всичко това е за домашна употреба, като се има предвид, че Палацо Киджи, където е седалището на министър-председателя, вече е добре снабдено с техника. Всеки парламентарист е участвал в колективната инициатива с по 50 евро.

Премиерът обаче би искал два подаръка. Вторият, далеч по-прагматичен, е запазен за сенаторите: бързото одобряване на бюджета преди Бъдни вечер. Законът за бюджета все още буксува в Сената заради напрежения в мнозинството, последно около темата за пенсиите. Истински политически подарък, макар и без опаковка.

Технологичното бижу продължава вътрешна традиция в партията. Само преди година колективният коледен жест беше далеч по-интимен: легло за спалнята в новия дом на Мелони в южната част на Рим. Премиерът се премести във вила от 350 кв.м, оценена на около 1,1 млн. евро.

Докато в „Италиански братя" подаръците насърчават уседналия живот пред бюрото, в лагера на „Лига" празниците имат по-динамичен характер. Коледната вечеря на партията се състоя в елегантния хотел „Парко деи Принчипи" в буржоазния квартал Париоли. Цената е била 100 евро на човек за изисканите и вкусни ястия в предложеното меню. Подаръкът за лидера на Лигата и вицепремиер Матео Салвини от неговите парламентаристи бил пътуване за двама в Северна Европа. Така докато Мелони получи инструмент, който я приковава към бюрото, лидерът на „Лига" получи дар, символ на движение и бягство от рутината.

На този фон институционалните подаръци изглеждат далеч по-строго регулирани. По закон министър-председателят няма право да задържа лични подаръци на стойност над 300 евро. Те се регистрират и съхраняват от церемониалните служби на Палацо Киджи и често се даряват на музеи или за благотворителни каузи. В парламента е депозиран инвентар с над 270 подобни предмета. Те включват от традиционни облекла и килими до произведения на изкуството и луксозни аксесоари, получени по време на международни визити.

Някои от тях вече са предназначени за търг с благотворителна цел, за да се освободи място в архивите. Сред най-коментираните подаръци е и шалът, подарен от албанския премиер Еди Рама за рождения ден на Мелони.