Повече от 41 000 души са прекосили Ламанша с малки лодки от началото на годината, показват най-новите данни от тази статистика.

Само вчера 803 души са тръгнали по опасния маршрут от Северна Франция до Великобритания с 13 надуваеми лодки, сочат данните, публикувани на уебсайта на британското правителство, цитирани от БТА.

Общият брой на хората, прекосили Ламанша през 2025 г., вече възлиза на 41 455.

Вчера е регистриран най-големият брой прекосили Ламанша мигранти от 8 октомври насам, когато това рисковано пътуване са предприели 1075 души. Това е и рекорд за брой преминавания за един ден за месец декември от 2018 г. насам.

Въпреки това този декември не е месецът с най-много отчетени мигранти в сравнение с предишни години. Обикновено декември е един от най-спокойните месеци заради ниските температури, лошата видимост, по-краткия ден и бурното време. Най-много пристигания през декември са регистрирани през 2024 г. – 3254 души. През декември тази година досега са пристигнали 2163 души.

Вчера сутринта кораб на британската гранична служба е превозил до Дувър хора, за които се смята, че са мигранти, след инцидент в Ламанша.

Междувременно британското правителство продължава усилията си да се справи с т. нар. първопричини на миграционната криза, включително чрез сътрудничество със съседни държави.

Тази седмица Германия прие нов закон, който предвижда до 10 години затвор за трафиканти, опитващи се да превеждат мигранти към Великобритания. Законът ще влезе в сила преди края на годината и цели да даде повече правомощия на полицията и прокуратурата, както и да засили обмена на информация между Великобритания и Германия.

Франция от своя страна наскоро посочи, че планира да спира малките лодки още в морето, преди да качат хора, отправящи се към Великобритания.