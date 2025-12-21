Макрон ще празнува Коледа с френските военни в ОАЕ

Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес на посещение в Обединените арабски емирства, за да отпразнува Коледа с френските военни, разположени в страната. Сред основните теми, които ще се обсъждат в хода на визитата, е засилването на сътрудничеството между Париж и Абу Даби в борбата срещу трафика на наркотици, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Макрон беше посрещнат в Абу Даби от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян и престолонаследника на страната. Елисейският дворец съобщи, че двамата лидери ще обсъдят "укрепването на стратегическото партньорство", както и сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната.

Франция поддържа контингент от над 900 военнослужещи, разположени в три военни бази в ОАЕ. Утре Макрон ще произнесе реч пред френските войници, след което ще се състои коледна вечеря, приготвена от готвачите на френския държавен глава. По традиция френският президент отбелязва края на годината с посещения на военни части зад граница, като тази година изборът му падна върху ОАЕ на фона на серията от кризи в Близкия изток.

Париж и Абу Даби си сътрудничат в редица сфери, включително търговията, изкуствения интелект и културата. При настоящото посещение обаче акцент е поставен върху подкрепата на ОАЕ за обявената от френското правителство "война срещу наркотрафика". Според френските власти редица големи наркотрафиканти са намерили убежище в ОАЕ, включително в Дубай, където са придобили луксозни недвижими имоти.

Миналия месец министърът на правосъдието Жералд Дарманен посети ОАЕ и поиска екстрадицията на 15 предполагаеми наркотрафиканти, издирвани от Франция.

Част от френските войски, разположени в страната, участват и в операции срещу наркотрафика и тероризма. Френската армия бе ангажирана с операции в региона, включително срещу йеменските хуси, атакуващи търговски кораби в Червено море, както и в мисии срещу групировката "Ислямска държава".

Освен Дарманен френската делегация включва също министъра на външните работи Жан-Ноел Баро и министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен.

Утре се очаква Макрон да наблюдава демонстрация на френски военни способности в региона, с което и ще приключи визитата му в ОАЕ.