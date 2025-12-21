ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Ахмети беше преизбран за лидер на най-голямата...

Макрон обяви, че Франция започва изграждането на нов самолетоносач, който ще замени сегашния - "Шарл дьо Гол"

Френският президент Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес началото на изграждането на бъдещия френски самолетоносач. Той ще замени самолетоносача "Шарл дьо Гол" и се очаква да бъде пуснат на вода през 2038 г., предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Съгласно най-новите два закона за дългосрочните военните разходи и след цялостно и подробно запознаване с въпроса, реших да въоръжа Франция с нов самолетоносач", обяви френският държавен глава в Абу Даби, където пристигна по-рано днес, за да отбележи коледните празници заедно с френските войници в Обединените арабски емирства.

"Решението да се даде началото на тази много голяма програма беше взето тази седмица", допълни той.

