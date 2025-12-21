Нова бляскава снаха влиза в отбора на Тръмп

Президентът представи третата годеница на сина си Доналд на коледното парти в Белия дом. Предишната - бивша прокурорка и тв водеща, праща посланик в Гърция

Доналд Тръмп използва коледния прием в Белия дом, за да представи нова снаха. Американският президент съобщи, че най-големият му син се е сгодил за приятелката си Бетина Андерсън. Той даже отстъпи микрофона на двамата, за да споделят как се чувстват.

Доналд Тръмп-младши призна, че се е притеснявал дали любимата му ще приеме, когато е коленичил пред нея с годежен пръстен. “Когато си там долу, винаги е малко трудно, защото не си сигурен какъв ще е отговорът. Но тя каза “да”, което е голяма победа за края на годината”, разказа 47-годишният президентски син. Той благодари на годеницата си за това важно “да” под бурните аплодисменти на присъстващите на приема.

Бетина Андерсън пък го нарече любовта на живота си, но първо благодари на президента и на съпругата му Мелания за атмосферата, която са създали за този важен момент. “Уау, каква привилегия е да бъда тук, в Белия дом. Господин президент, благодаря ви много, че сте домакин на това невероятно парти, а на нашата първа дама - за тези прекрасни декорации. Това наистина беше най-незабравимият уикенд в живота ми... Чувствам се като най-щастливото момиче на света”, заяви 38-годишната красавица. Тя получи нежна целувка по бузата от бъдещия си свекър и пожелание за късмет, който определено ще ѝ трябва.

Не само защото избраникът ѝ вече

има провален брак и годеж зад гърба си,

но и защото от нея ще се изисква да поддържа блясъка на марката Тръмп, както го правят повечето снахи, деца и внуци на президента.

Бетина Андерсън, която е светска дама от Палм бийч, вече загатна, че има интерес към подобна работа. Тя придружаваше Доналд Тръмп-младши по време на церемонията за встъпване в длъжност на баща му през януари. След това се включи в галавечеря в Белия дом в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман.

Андерсън и Тръмп-младши са забелязани за първи път заедно през август миналата година, докато президентският син все още е сгоден за Кимбърли Гилфойл. Той поддържа 6-годишна връзка с бившата прокурорка и водеща в телевизия Fox News, по време на която тя

се превръща в ключова фигура в екипа на баща му

Определена е за “нежно острие” срещу опонентката му Камала Харис в предизборната кампания. Двете се сблъскват още докато Гилфойл работи като прокурор в Сан Франциско. Тя използва всичко, което си спомня от това време, за да докаже, че Харис няма качества да бъде президент. Самата Кимбърли пък се представя за човек, който не се спира пред трудности - също както и Доналд Тръмп. Докато учи право, тя работи на три места, за да може да се издържа. Изявява се като модел на бельо, продавач в магазин и сътрудник в офис.

Първо става адвокат, после прокурор, а накрая и телевизионна звезда. По време на първия президентски мандат на Тръмп е спрягана за негов прессекретар, но в последния момент позицията е дадена на човек извън семейството. При втория си мандат президентът я номинира за посланик на САЩ в Гърция. Това се случва, след като синът му разваля годежа си с нея през миналия декември.

Новата избраница на Доналд Тръмп-младши е пълна противоположност на Гилфойл. Бетина Андерсън e

израснала в богато семейство

Баща ѝ е един от най-известните банкери в Палм бийч през 70-те и 80-те години. Тя и петте ѝ братя и сестри са учили в най-добрите частни училища на Флорида. “Бащата успя да осигури на семейството си разкошен, екстравагантен начин на живот, организирайки партита, където гостите се смесваха с живи слонове и питони”, пише “Дейли мейл”.

Самата Бетина първо тръгва по стъпките на майка си като модел, но след това се насочва към филантропски проекти и обществени каузи, покрай които се запознава с президентския син.

Връзката им се развива много бързо. Близки на Тръмп-младши твърдят, че той е много влюбен в Бетина. Тя пък демонстрира силните си чувства, като го защити от вестникарска публикация, в която е представен като “най-презирания член на семейството” и “разглезен наследник”. Иронизирайки цитираните анонимни източници, Андерсън написа в социалните мрежи, че това е нейният човек. Самият Тръмп-младши заяви, че е готов да спори публично, ако се намери човек, който наистина го познава и мисли така. “Не ме разбирайте погрешно. Мога да бъда пълен задник, когато трябва - ако сте враждебни към моите приятели, моето семейство, моята страна и MAGA”, написа той.

Тръмп-младши има сложни отношения с баща си през годините.

Двамата спират да си говорят, след като президентът напуска първата си жена Ивана

Причината е любовна афера с актрисата Марла Мейпълс, която става негова втора съпруга. Най-големият му син е свидетел на доста бракоразводни скандали и дълго време не може да му прости, че е изоставил майка му Ивана. След като обаче и самият той се разделя със своята съпруга Ванеса през 2018 г., отношенията им рязко се подобряват.

Освен че се грижи за бизнес проектите на баща си, след като той се отдава на политиката, Тръмп-младши участва активно и в президентските му кампании.

Бившата му съпруга пък започва връзка с известния голфър Тайгър Уудс, но продължава да се радва на топъл прием в семейство Тръмп. Президентът я уважава не само защото се грижи добре за петте си деца, но и защото е изключително деликатна. Тръмп среща Ванеса Хейдън, докато води риалити шоуто си “Стажантът”. Толкова е впечатлен от мекото излъчване и чар на красивата моделка, че

насърчава сина си да я опознае

По това време тя вече има зад гърба си две разпаднали се връзки с местен уличен гангстер и със саудитски принц, романтично свързвана е и с актьора Леонардо ди Каприо. Така че приема годежния пръстен за 100 000 долара, който Тръмп-младши ѝ дава, макар да става ясно, че е подарен от бижутер в замяна на това предложението за брак да бъде направено пред неговия магазин в присъствието на папараци.

Третата годеница на президентския син няма тези проблеми. Балната зала на Белия дом и целувката на Доналд Тръмп бяха достатъчни, за да се превърне презентацията на Бетина Андерсън в световна новина.

На Лара - жена на по-малкия му син Ерик, пък предложи да се кандидатира за сенатор

Лара Тръмп, която е съпруга на по-малкия президентски син Ерик, проправи пътя на успешните снахи във фамилията. Тя бе избрана за съпредседател на Републиканския национален комитет, който популяризира партийната платформа на републиканците, набира средства за тях и води кампаниите им, след като в продължение на години бе ключов съветник на своя свекър. Доналд Тръмп толкова високо цени нейните умения, че предложи да бъде издигната кандидатурата ѝ за сенатор.

Самата Лара обаче предпочете да продължи да води шоуто си по Fox News, където често го защитава и хвали. Преди да се омъжи за Ерик Тръмп през 2014 г., тя е телевизионен продуцент. След като влиза във фамилията, прилага експертизата си в медийните изяви на Тръмп, докато той се бори за първия си президентски мандат. Ролята ѝ тогава обаче не е толкова видима, тъй като главно действащо лице е дъщеря му Иванка Тръмп. След като тя се оттегля, 43-годишната Лара става все по-ключова фигура във фамилията. Снахата обаче се стреми да продължава и телевизионната си кариера, като личното ѝ богатство вече се оценява на 20 млн. долара. Съпругът ѝ Ерик пък движи бизнеса на фамилията заедно с брат си Доналд.