Кипърският президент: Външната политика е насочена към повторното обединение на страната

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис заяви днес, че отговорната, насочена навън и многоизмерна външна политика на страната му, съчетана с усилия за укрепване на всички елементи на националната власт, служи на най-висшия национален приоритет на държавата: освобождението и повторното обединение на Кипър, съобщи вестник "Сайпръс мейл", цитиран от БТА.

Той каза това на църковна служба в Никозия, като също така изрази надежда, че подновените усилия, които са в ход в момента, скоро ще доведат до възобновяване на съществените преговори от мястото, където бяха прекъснати през 2017 г.

Кипър е разделен на две части от 1974 г., когато турската армия нахлу в северната част на острова като реакция на държавен преврат, целящ присъединяването на Кипър към Гърция. През 1983 г. в северната част на острова едностранно е обявена Севернокипърска турска република, призната само от Анкара. Турция настоява за решение на кипърския въпрос чрез създаване на две държави, докато Република Кипър и Гърция поддържат позиция за федеративно решение. Последният кръг от преговорите беше в швейцарския курорт Кран Монтана през 2017 г., който обаче завърши с неуспех.

Христодулидис допълни, че преговорите трябва да доведат до жизнеспособно и функционално решение, което наистина ще обедини страната и нейния народ, като същевременно допълнително ще укрепи ролята на Кипър на международно ниво, информира още изданието.

"Ще направя всичко възможно, за да постигна тази цел", каза Христодулидис, като подчерта, че целта на правителството е ясна, а политическата му воля – силна и безспорна. Той добави, че това е било демонстрирано на практика от първия ден на неговото управление чрез признати от международната общност инициативи.

Христодулидис заяви, че кипърското правителството работи непрекъснато за изграждането на силна и устойчива икономика, за напредъка на смели и текущи реформи, за модернизирането на институциите, за укрепването на върховенството на закона, за борбата с корупцията, за справянето с миграционните предизвикателства, засилването на възпиращия капацитет на страната, за инвестирането в социално подпомагане и засилването на чувството за сигурност на обществото.

Той каза, че по отношение на международната сцена Кипър следва път на отговорност, поемайки активна роля – чрез действия, а не чрез думи – като стълб на сигурността и стабилността в по-широкия Близък изток.

"Нашата страна се възползва от географското си положение и го превръща в стратегическо предимство в регион с особено геостратегическо значение, измъчван от продължителни кризи", каза той. Христодулидис добави, че Кипър остава надежден и сигурен партньор, служещ като център на стабилност, транзитна точка за безопасна евакуация на цивилни и коридор за доставка на хуманитарна помощ.

Кипърският президент отбеляза, че инициативите на правителството вече дават резултати и ще бъдат допълнително засилени по време на предстоящото кипърско председателство на Съвета на Европейския съюз. Той допълни, че като председателстваща страна Кипър ще работи за укрепване на стратегическата автономност на ЕС, сближаване на Европа с региона и за справяне с ежедневните предизвикателства, пред които гражданите са изправени .

"Силен Европейски съюз означава и силна Република Кипър", каза той.

В заключение Христодулидис заяви, че активната дипломация, регионалните партньорства, хуманитарните инициативи, геополитическата надеждност и силната, устойчива икономика пряко подсилват усилията за разрешаване на кипърския проблем.