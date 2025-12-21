ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Ахмети беше преизбран за лидер на най-голямата...

Силен взрив отекна в Одеса след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм"

2012
СНИМКА: Пиксабей

Силен взрив отекна в един от големите квартали в Одеса - Таирово - след ракетна атака, съобщават местни канали в "Телеграм", предава БТА.

Въздушна тревога бе обявена в 16.49 часа, а взривът се чу в 16.52 ч.

Има заплаха от атака с дронове от акваторията на Черно море, информират още в "Телеграм". Регионалните власти предупреждават всички да се укриват в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

СНИМКА: Пиксабей

