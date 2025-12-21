Електричеството в Сан Франциско бе възстановено след мащабно прекъсване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електроснабдяването в Сан Франциско беше възстановено днес за по-голямата част от 130 000 домакинства и предприятия, засегнати от мащабно прекъсване на тока вчера, предаде Асошиейтед прес.

По данни от картата на компанията "Пасифик Газ енд Електрик" (Pacific Gas and Electric, PG&E), на която се виждат подробности за аварията, тази сутрин имаше малко над 20 000 потребители, които все още нямат ток. Екипите продължават работа по пълното възстановяване.

Токът спря вчера и прекъсването засегна голяма част от северната част на града, като обхватът му постепенно се увеличаваше.

Местни медии съобщиха за масово затваряне на ресторанти и магазини, както и за изгаснали улични лампи и коледна украса. Това стана в един от най-натоварените дни за пазаруване през годината.

Службата за справяне с извънредни ситуации на Сан Франциско съобщи в "Екс", че има "сериозни смущения в транспорта" в целия град и призова жителите да избягват да пътуват.

Част от прекъсванията са били причинени от пожар, избухнал в подстанция на PG&E, съобщи пожарната служба. Причината за пожара все още се разследва.

По-късно PG&E съобщи в "Екс", че електрическата мрежа е стабилизирана и не се очакват нови прекъсвания.