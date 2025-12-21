Гърция и Албания подписаха в Брюксел споразумение, свързано с транспорта и инициативата на ЕС "Зелени коридори"

Гърция и Албания подписаха в Брюксел в четвъртък меморандум за сътрудничество, свързан с инициативата на ЕС "Зелени коридори" (Green Corridors) в присъствието на еврокомисаря по разширяването Марта Кос, предаде АНА-МПА специално за БТА.

"Зелените коридори" имат за цел да улеснят търговията чрез устойчиви практики. Споразумението е в съответствие с Националната пътна карта за улесняване на търговията и е съсредоточено върху дигиталния обмен на данни и насърчаването на митническо сътрудничество между двете страни, с акцент върху намаляване на забавянията и подобряването на трансграничните трансакции.

Събитието беше организирано от Европейската комисия и включваше представители на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA), общността на транспортните и митнически администрации на Албания, Молдова, Северна Македония, Италия и Гърция.

Представителят и подписалият от страна на Гърция управител на гръцкия Независим орган за публични приходи (AADE) Йоргос Пицилис заяви, че присъствието на Органа "подчертава активната му роля в европейски инициативи от стратегическо значение и приносът му за улесняване на търговията, устойчивото развитие и укрепването на регионалната взаимосвързаност с особен акцент върху сухопътните граници на Гърция".