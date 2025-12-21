Али Ахмети беше преизбран за лидер на най-голямата албанска партия в Република Северна Македония – Демократичния съюз за интеграция (ДСИ) на конгрес на партията, съобщи албаноезичният вестник от Северна Македония "Газета", предава БТА.

На провелия се вчера конгрес на ДСИ Арбър Адеми бе избран за генерален секретар на партията, а за организационен секретар – Неби Реджепи.

Първи заместник-председател на партията ще бъде Буяр Османи. Другите заместник-председатели са Фатон Ахмети от Тетово, Еркан Арифи от клона на партията в Липково, Арбана Пашоли от Дебър и Арта Биляли-Зендели от клона в Гостивар, информира още вестникът.

Новият генерален съвет на партията избра вчера и членовете на централното ръководство на ДСИ, като в него няма много от старите членове.

На вчерашния конгрес също така бяха приети четири резолюции.

В реч на събитието Али Ахмети, цитиран от вестника, заяви, че ДСИ се е родила от нуждата за равенство в институциите, а мисията ѝ е била постигната през годините, "когато албанците са започнали да бъдат представени както трябва в институциите на страната".

Демократичният съюз за интеграция е основан през 2002 г. като политическа формация, произлизаща от бившите структури на Армията за национално освобождение, след въоръжения конфликт през 2001 г. в страната. От самото начало председател на ДСИ е Али Ахмети, който определя партията като „фактор на мира, стабилността и политическия диалог". Още на парламентарните избори през 2002 г. ДСИ се утвърждава, като най-силната албанска партия, позиция, която запазва и в повечето от последвалите избори в страната.

През последните две десетилетия ДСИ е почти непрекъснато част от управляващите коалиции в Северна Македония. Въпреки по-добрия си резултат сред албанските политически субекти на парламентарните избори през 2024 г. обаче, Християн Мицкоски предпочете да направи коалиция с опонента на Демократичния съюз за интеграция – коалицията от албански партии ВЛЕН.

Конгресът беше насрочен, след като на местните избори на 19 октомври и 2 ноември ДСИ, макар и със спечелени повече места за общински съветници в страната, получи едва един кметски мандат, като изгуби изборите в знаковата община Чаир, където Буяр Османи получи по-малко гласове от опонента си от ВЛЕН – вицепремиера Изет Меджити.