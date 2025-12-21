Рим вече иска по 2 евро от турист, за да види "Ди Треви"

Още 5 обекта във Вечния град платени от февруари, свободен достъп за местните жители

От 1 февруари туристите, които искат да се приближат до прочутия фонтан “Ди Треви” в Рим, ще трябва да платят входна такса от 2 евро, докато за местните достъпът ще остане безплатен.

Това обяви кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери. Самият площад ще продължи да бъде обществено пространство и фонтанът ще може да се наблюдава безплатно от разстояние, но зоната непосредствено пред бароковия шедьовър ще бъде достъпна само за притежателите на билет.

Според кмета мярката е част от по-широк план, който предвижда въвеждане на платен достъп за шест обекта в столицата - досега свободни за посещение. Целта е да се избегнат хаотичните туристически потоци и да се гарантира по-спокойно преживяване.

Новата организация около “Ди Треви”

ще включва две коридорни линии

Едната ще бъде за туристите, а другата - за римляните. Те ще бъдат отделени с месингови колчета, които ще заменят сегашните временни ограждения. Плащането ще може да се извършва и с кредитна карта.

Освен за “Ди Треви” от 1 февруари платен вход ще бъде въведен и за Вила ди Масенцио, за музеите “Наполеонико”, “Карло Барако”, “Билоти” и “Каноника”, където билетът ще струва по 5 евро.

Тази година до 8 декември около 9 млн. туристи са посетили зоната пред “Ди Треви”, което означава

средно по 30 хил.

души на ден Огромният наплив през годините превърна мястото и в цел за джебчии, а местните власти отдавна обсъждат различни варианти за регулиране на достъпа. Първо бе въведено ограничено влизане само до най-вътрешния парапет.

Общината изчислява, че само билетът за достъп до фонтана може да донесе около 6,5 млн. евро годишно. Заедно с приходите от петте музея кметството

ще събира над 22 млн. евро годишно

Те ще бъдат насочени към специален фонд за поддръжка и опазване на наследството на Рим.

Общинският съветник по културата Масимилиано Смерильо определи инициативата като мярка за социална справедливост - Рим не е само на туристите, собствените му жители имат право отново да преоткрият красотата на своя град. Част от приходите ще бъдат използвани именно за гарантиране на безплатен достъп за римляните. Така чрез новите мерки за музеите на Рим на практика се ражда т.нар. модел Треви. Става дума за нова философия за управление на културното наследство, която съчетава европейско финансиране с необходимостта от устойчиви собствени ресурси.

След мащабните инвестиции, свързани с европейските фондове и Юбилея на Църквата, Рим днес изглежда обновен, особено в най-престижните си зони. Това обаче поставя летвата по-високо и изисква постоянни средства, за да се запази постигнатото ниво. Алтернативите не са много - допълнително държавно финансиране без ясни гаранции, по-високи данъци за жителите или оползотворяване на най-ценния ресурс на града - непрекъснатия поток от туристи.

И докато фонтанът “Ди Треви” се превръща в пример как туризмът може и да бъде регулиран, и да се печели от него, остава въпросът за риска Вечният град да се превърне в

достъпен само за богатите

Ако инициативата се окаже успешна, тя може да бъде приложена и в други сфери - от транспорта до достъпа до големи паркове и исторически вили, с ясни тарифи за туристи и жители.