Дания се сбогува с 400-годишната си поща

След огромния интерес за закупуването на червените пощенски кутии PostNord ще пуска втори търг за останалите през януари. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА, ИЗТОЧНИК: FREEPIK

Продават кутиите за писма на търг за 2000 крони

Датската пощенска служба (PostNord) ще достави последното си писмо на 30 декември, с което слага края на традиция, продължила повече от 400 години, съобщи “Гардиън”.

Пощата в северната страна започва да доставя писма през 1624 г. За последните 25 години обаче се наблюдава рязък спад при търсенето на услугите ѝ - повече от 90%. Реално PostNord е по-съвременното продължение на датската пощенска служба, която през 2009 г. се слива с шведската.

Основната причина за закриването на пощенските услуги, отбелязват от PostNord, е “нарастващата дигитализация” на датското общество. От службата обясниха, че с преустановяването на услугите си те ще трябва да съкратят 1500 работни места, както и да махнат 1500 от емблематичните червени пощенски кутии. Компанията нарече Дания “една от най-дигитализираните страни в света” и допълни, че докато пращането на писма е спаднало драстично, то онлайн пазаруването продължава да нараства. Това е и основната причина PostNord да вземе решението да се фокусира върху куриерските услуги.

По-рано този месец само за три часа 1000 от пощенските кутии, които вече са демонтирани, бяха изкупени, след като бяха пуснати в продажба. Цената на тези в добро състояние беше 2000 датски крони (523 лв.), а на по-старите - 1500 датски крони (392 лв.). Още 200 ще бъдат продадени на търг през януари. PostNord, която ще продължи да доставя писма в Швеция, увери, че ще върне парите за неоползотворените датски пощенски марки, но в ограничен период от време.

Датчаните ще могат да изпращат писма чрез куриерската компания Dao, която вече доставя писма в страната, но от 1 януари ще разшири услугите си от около 30 млн. писма през 2025 г. до 80 млн. през 2026 г. Според проучване на компанията, макар пращането на писма в днешно време да не е така разпространено, има нова тенденция сред младите, като 18- до 34-годишните изпращат два до три пъти повече писма от другите възрастови групи. Изследователите от компанията смятат, че младите “търсят обратното на цифровото пренасищане”.

