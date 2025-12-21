Гърция е отворена за диалог с протестиращите фермери, но няма да приеме неразумни искания

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви днес, че правителството остава отворено за диалог с протестиращите фермери, които от седмици поставят пътни блокади в цялата страна, но подчерта, че то няма да приеме неразумни искания, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитиран от БТА.

В седмичното си неделно послание Мицотакис заяви, че повечето от исканията на фермерите вече са разгледани или се разглеждат активно.

"Настоявам, че сме отворени за диалог, но не и за неразумното", заяви премиерът в публикация в социалните мрежи.

"От 27-те искания, внесени от фермерите, 16 вече са удовлетворени или се разглеждат положително, четири са в процес на преглед или обсъждане с цел намиране на решение и само седем не могат да бъдат решени или защото противоречат на основните европейски правила и Общата селскостопанска политика на ЕС, или защото са финансово неосъществими", написа Мицотакис.

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.