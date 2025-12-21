Украинският преговарящ Рустем Умеров ще проведе още една среща с американска делегация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили Андрий Гнатов ще проведат пореден кръг консултации по сигурността с американската страна, предаде Укринформ, като се позова на публикация в "Телеграм" на Умеров, пише БТА.

"В момента работим конструктивно и по същество. Разчитаме, че ще постигнем напредък и практически резултати", написа той.

В петък екипи от Украйна, САЩ и ЕС се срещнаха, за да разговарят, припомня Ройтерс.