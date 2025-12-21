Във ФБР знаели, че Джефри Епстийн се занимава с детска порнография, но го игнорирали 10 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във ФБР са били предупредени, че Джефри Епстийн се занимава с детска порнография – но игнорирали сигнала в продължение на 10 години, показват документи, пише "Ню Йорк Поуст".

Бивша служителка на покойния сексуален хищник Джефри Епстийн е предупредила ФБР, че той се интересува от „детска порнография" и я е заплашвал, че ще „изгори къщата ѝ", десетилетия преди Епстийн да се превърне в международен скандал — но федералните власти очевидно не са предприели нищо.

Мария Фармър, която Епстийн наема да му помага при закупуването на произведения на изкуството, подава жалба срещу него на 3 септември 1996 г., но почти още 10 години минават, преди печално известният сексуален насилник да бъде подложен на сериозно правно разследване.

„Чаках 30 години", казва Фармър, след като излезе наскоро публикуван доклад, потвърждаващ жалбата ѝ.

„Не мога да повярвам. Вече не могат да ме наричат лъжкиня", добави тя.

„Те трябва да се срамуват. ... Те нараниха всички тези малки момичета. Това ме съсипва."

От години Фармър твърди публично, че се е опитала да информира властите за хищническото поведение на Епстийн и неговата довереница Гислейн Максуел.

До публикуването на последния пакет с документи за Епстийн в петък, ФБР публично не беше потвърдило, че тя е подала жалба, а някои я обвиняваха, че си е измислила историята.

Министерството на правосъдието публикува хиляди документи в петък и събота, както се изисква по Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн". Името на Фармър е заличено в подадената жалба, но тя потвърди, че става дума за нея.

В документа се казва, че подателката е професионален художник и е заснемала своите сестри на 12 и 16 години за лични артистични цели. Според жалбата Епстийн е откраднал снимките и негативите и се предполага, че ги е продавал. Той също така е поискал от нея да снима млади момичета край плувни басейни и я е заплашил, че ще изгори къщата ѝ, ако разкрие информацията.

Фармър твърди, че не е получила отговор от ФБР почти 10 години. Разследването на бюрото в крайна сметка довежда до скандалната споразумителна сделка от 2008 г.

Тя заяви, че жалбата не е отразила всички нейни опасения и че е настоявала да се разследва и кръгът от близки на Епстийн, особено Максуел — но в публикувания документ няма спомен за тях.

Фармър напуска Епстийн след сексуално насилие и по-късно открива, че порнографски снимки на непълнолетните ѝ сестри са изчезнали.

Сестра ѝ Ани свидетелства публично по време на процеса срещу Максуел, че на 16 години е била в ранчото на Епстийн и е била принудена да „гушка" съучастничката му.

Адвокатът на жертвите Брад Едуардс настоя за пълно разследване на „срамния" случай, при който правителството е прикривало жалбата на Фармър.

Критици, включително конгресменът Томас Маси, обвиняват администрацията на Тръмп, че не е изпълнила закона, като не е публикувала всички документи навреме, както и че прекалено много части са били заличени.