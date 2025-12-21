Американският сенатор Линдзи Греъм обвинява "Хамас" и "Хизбула", че се превъоръжават

Влиятелният американски сенатор републиканец Линдзи Греъм обвини днес палестинската групировка "Хамас" и ливанското движение "Хизбула", че се превъоръжават, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

След две години смъртоносна и разрушителна война в ивицата Газа от октомври тази година се наблюдава крехко примирие между Израел и "Хамас" в палестинската територия, въпреки че двете страни се обвиняват взаимно в нарушаването му. Спиране на огъня между Израел и "Хизбула" влезе в сила през ноември 2024 г. в Ливан, след два месеца на открита война. Израел обаче продължава да нанася удари на ливанска територия, твърдейки, че негова мишена е ислямисткото движение, припомня АФП.

Израел превърна унищожаването на военния арсенал на двете подкрепяни от Иран организации в едно от главните си условия за установяване на траен мир.

"Моето впечатление е, че "Хамас" не се разоръжава, а се превъоръжава. Впечатлението ми е, че в Газа те се опитват да укрепят властта си, а не да се откажат от нея. Оставам с впечатление също, че "Хизбула" се опитва да произвежда повече оръжия. Това не е приемлив резултат", заяви пред журналисти сенаторът при посрещането си в Йерусалим от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"По отношение и на двата случая си прав", каза Нетаняху, приветствайки Греъм като "голям приятел на Израел, голям личен приятел".

От влизането в сила на крехкото примирие в Газа на 10 октомври посредниците призовават за активизиране на усилията за преминаване към следващата фаза от мирния план, предложен от американиския президент Доналд Тръмп. Този етап предвижда разоръжаване на "Хамас", постепенно изтегляне на израелската армия от цялата територия, създаване на преходна власт и разполагане на международни сили.

Вчера САЩ и гарантите на примирието - Египет, Катар и Турция - призоваха Израел и "Хамас" да спазват задълженията си и да проявят сдържаност в ивицата Газа.

"Хамас", от своя страна, призова Израел да престане да нарушава примирието.

Службата за гражданска защита в Газа съобщи, че шестима души, включително две деца, са загинали в петък при израелска бомбардировка на училище, в което са били настанени разселени жители на палестинския анклав.