Вътрешната министърка на Швейцария е склонна да подкрепи забраната на социални мрежи за деца

Швейцария трябва да направи повече, за да защити децата от рисковете на социалните мрежи, заяви министърката на вътрешните работи Елизабет Бом-Шнайдер, цитирана от Ройтерс. Тя намекна, че е склонна да подкрепи евентуална забрана на социалните мрежи за деца.

След като Австралия въведе забрана за използване на социални мрежи от деца под 16 години, Бом-Шнайдер каза пред вестник "Зонтагсблик", че Швейцария трябва да обмисли подобни мерки.

"Дебатът в Австралия и ЕС е важен. Той трябва да се води и в Швейцария. Склонна съм да подкрепя забраната на социалните мрежи", заяви министърката, която е член на лявоцентристката Социалдемократическа партия. "Трябва по-добре да защитим децата си", добави тя.

По думите ѝ властите трябва да разгледат какви ограничения са необходими – включително пълна забрана за деца, ограничаване на вредно съдържание и справяне с алгоритмите, които се възползват от уязвимостта на младите хора.

Подробни обсъждания ще започнат в началото на новата година и ще бъдат подкрепени с доклад по темата. Бом-Шнайдер подчерта, че и самите социални мрежи носят отговорност: "Те трябва да поемат отговорност за това, което децата и младите хора консумират", каза тя.

Забраната в Австралия беше приветствана от много родители и организации за защита на децата, но също така предизвика критики от големи технологични компании и защитници на свободата на словото.

По-рано този месец парламентът на швейцарския кантон Фрибур гласува забрана за използване на мобилни телефони в училище от деца до около 15-годишна възраст – поредна мярка в Швейцария за ограничаване на употребата на мобилни устройства в училищата.