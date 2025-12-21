Южна Корея подписа сделка за доставка на шест ракетни системи за залпов огън на Естония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (КОТРА/KOTRA) е подписала споразумение с естонската агенция за доставки на оръжие за износ на южнокорейската система за многократно изстрелване на ракети "Чхонму" в източноевропейската страна, предаде агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Съгласно междуправителствения договор, подписан с Естонския център за инвестиции в отбраната в Талин, Hanwha Aerospace Co. ще достави шест установки "Чхонму" и три вида ракети през следващите три години на стойност 300 милиона евро, според изявление на КОТРА.

Системата за залпов огън "Чхонму", проектирана да противодейства на артилерийските заплахи от Северна Корея, е корейска оръжейна система, способна да осигурява бърза и високопрецизна огнева мощ, използвайки различни видове ракети и ракети с различен обсег.

Сделката се основава на меморандум за разбирателство относно придобиването на ракетната система от Талин, подписан от министрите на отбраната на двете страни в Сеул през октомври. Естонското правителство обяви планове да инвестира до 2029 г. 10 милиарда евро за укрепване на отбранителните си способности.

Последната спогодба е вторият експортен договор за "Чхонму" с европейска страна, след предишна сделка с Полша.

През 2018 г. Естония сключи отделно споразумение с Hanwha Aerospace за внос на самоходни гаубици K9, произведени от същата компания, припомня Йонхап.