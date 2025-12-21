Нови цифрови камери за нарушения по пътищата в Гърция ще елиминират неплащането на глоби

Нова единна система от цифрови камери за заснемане на нарушенията на пътя в Гърция, въведена през миналата седмица със закон, практически ще елиминира възможността за неплащане на глоби след нарушаване на правилника за движение по пътищата. Това се разбра от интервю пред Нова на министъра на цифровото управление на Гърция Димитрис Папастергиу.

"Преди ако автомобил с гръцки или български номера правеше нарушение, глобата за плащане пристигаше след години, защото полицията трябваше да изпраща нарушението към общината, в чийто район е станало", обясни Папастергиу и допълни, че общината е имала задължение да намери нарушителя и да изпрати глобата.

По думите му понякога са минавали 10 години, докато глобата бъде изпратена на нарушителя. С новата система от мига, в който става нарушението, то се потвърждава автоматично в цяла Гърция и следва дигитална процедура за възражение или плащане на глобата.

Въпросът обаче е как ще бъде намерен например българин, който е направил нарушение в Гърция. "За държавите, с които имаме граничен контрол, нещата са по-лесни. Докато шофьорът стигне до граничен пункт, нарушението вече е видно в системата и няма да може да премине границата, ако не плати. За страни, които са в еврозоната, важи това, което е за цяла Европа. При нарушение трябва да поискаме данните на автомобила от съответната държава. В случая - българската полиция, която да информира шофьора, че е направил пътно нарушение в Гърция. Същото важи и за гръцките граждани, които пътуват в Италия и Австрия, защото няма граница и не можеш да спреш някой, който преминава свободно", уточни министърът.

"Няма как да знаем данните на шофьора. Това, което ще знаем, е номерът на автомобила и на кого принадлежи. Ние ще уведомяваме собственика със снимка от нарушението. Ако автомобилът се управлява от млад мъж, но дойде възрастен мъж и заяви, че е направил нарушението, полицията няма да приеме възражението, тъй като от снимката ще се вижда, че е друг човек. Гръцките служби, както и българските, ще знаят само номера на колата. Ако е фирмена кола, шофьорът трябва да има пълномощно, когато е карал автомобила и е направил нарушението", обясни още Димитрис Папастергиу.

Отбеляза, че Гърция е една от държавите с регистрирани много катастрофи и смъртни случаи по пътищата, като това голяма степен се дължи и на факта, че Гърция е туристическа държава.

"Много туристи наемат мотоциклети и коли под наем, което увеличава процента. Но това не променя факта, че през изминалите години губехме средно по двама души на ден по пътищата. До края на тази седмица ще бъдат поставени 8 цифрови камери и предстои конкурс за поставяне на още 2500 камери с изкуствен интелект в Атина, Солун и остров Крит. В същото време в област Атика започва поставянето на 388 камери, които ще записват само на червен светофар", уточни гръцкият министър на цифровото управление.

Освен проблемите с чужди регистрации на коли, колите под наем също са били един от основните проблеми в Гърция. "Наемаха се коли, паркираха се в забранени зони, налагаха се глоби, след което полицията започваше издирване на фирмите. С новата цифрова система предимството е, че докато наемателят на автомобила отиде да го върне, нарушението вече ще бъде регистрирано и изпратено до фирмата. И така нарушителят ще плати глобата", отбеляза той.

В отговор на въпрос за основните места, които посещават българи, каза, че гръцките власти предвиждат да поставят камери в Солна, Халкидики и Северна Гърция в средата на 2026 г.