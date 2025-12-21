Богатството на Мъск продължава да расте, вече надхвърли 700 млрд. долара

Илон Мъск направи още една голяма крачка към това да стане първият трилионер в света, след като съд възстанови опциите му за акции в Tesla на стойност милиарди долари.

Според индекса на милиардерите на Forbes, нетното състояние на главния изпълнителен директор на Tesla е нараснало до 749 млрд. долара (559 млрд. паунда) в петък, което го прави първия човек, преминал границата от 700 млрд. долара. Той вече е най-богатият човек в света и е с около 500 млрд. долара (373 млрд. паунда) по-богат от втория в класацията – съоснователя на Google Лари Пейдж, пише "Скай Нюз".

Това се случва след решението на Върховния съд на щата Делауеър да възстанови пакета с акции на Tesla от 2018 г. на стойност 139 млрд. долара (103 млрд. паунда), който беше отменен миналата година.

През 2018 г. Мъск получи възнаграждение, включващо акции на стойност 56 млрд. долара (41 млрд. паунда) по онова време, но през 2024 г. по-нисша съдебна инстанция го отмени, определяйки компенсацията като „непостижима за въображението".

Съдията от Делауеър Каталин Маккормик заключи след петдневен процес, че директорите на Tesla са били в конфликт на интереси и че ключова информация е била скрита от акционерите при гласуването за одобряване на плана.

В петък обаче Върховният съд на щата постанови, че отмяната на пакета е оставила ръководителя на Tesla „без възнаграждение за времето и усилията му в продължение на шест години", а решението на съдия Маккормик е било неправилно и несправедливо.