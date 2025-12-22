Половин милион са напуснали Камбоджа заради конфликта с Тайван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граничният спор между Камбоджа и Тайланд е довел до разселването на над 500 000 души от камбоджанска страна през последните две седмици, съобщи Министерството на вътрешните работи в Пномпен.

"Повече от половин милион камбоджанци, включително жени и деца, страдат от тежки затруднения поради принудително напускане на домовете и училищата си, за да избягат от артилерийски огън, ракети и въздушни бомбардировки, извършвани от тайландски изтребители Ф-16", заяви министерството. По официални данни броят на евакуираните е достигнал 518 611 души, пише БТА.

От своя страна властите в Банкок съобщават, че в Тайланд около 400 000 души са били разселени след възобновяването на конфликта.

Боевете между двете страни бяха подновени на 12 декември. Според официални данни оттогава са загинали общо 41 души - 22 от тайландска и 19 от камбоджанска страна.

В края на октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът е уреден след негово посредничество и подписване на споразумение за прекратяване на огъня. Малко след това обаче Тайланд спря да спазва договореностите, отбелязва АФП.

Дипломатическите усилия за прекратяване на сблъсъците се засилват. Съединените щати, Китай, Европейският съюз, ООН и АСЕАН призовават за незабавно прекратяване на военните действия. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в петък, че се надява Камбоджа и Тайланд да възстановят примирието до началото на следващата седмица.

Очаква се външните министри от АСЕАН, включително тези на Тайланд и Камбоджа, да се срещнат в Куала Лумпур в понеделник на специална среща, посветена на конфликта. С цел посредничество миналата седмица Китай изпрати в двете страни своя специален пратеник по азиатските въпроси.