Външните министри от Югоизточна Азия се срещат днес заради конфликта между Тайланд и Камбоджа

Външните министри на страните от Югоизточна Азия ще се срещнат в Малайзия днес, за да търсят решение на конфликта между Тайланд и Камбоджа. Вследствие на него бяха убити най-малко 40 души, а повече от половин милион души бяха принудени да напуснат домовете си, пише БТА.

Министрите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) ще се опитат да възстановят прекратяването на огъня, договорено с посредничеството на тазгодишния председател на АСЕАН Малайзия и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Членовете на АСЕАН Тайланд и Камбоджа се очаква да присъстват на срещата в Куала Лумпур, която ще бъде първата среща на живо между представители на двете правителства от подновяването на сраженията на 8 декември.

Банкок и Пном Пен взаимно се обвиняват за действия, довели до провала на споразумението за прекратяване на огъня от юли и по-широкообхватното мирно споразумение от октомври. По протежението на 817-километровата сухопътна граница между двете страни сега се водят тежки престрелки.

В допълнение към усилията на регионалните страни САЩ и Китай също предприеха дипломатически усилия за прекратяване на конфликта, но досега без признаци на успех.

На срещата на АСЕАН, председателствана от малайзийския външен министър Мохамад Хасан, ще бъдат обсъдени стъпките, които организацията може да предприеме, за да помогне за деескалация на обстановката и прекратяване на боевете, се казва в изявление малайзийското външно министерство.

Малайзийският премиер Ануар Ибрахим изрази надежда, че срещата ще даде възможност на Тайланд и Камбоджа да преговарят открито, да изчистят различията си и да постигнат справедливо и трайно решение.

„Подчертах колко е важно Камбоджа и Тайланд да поддържат духа на диалога, мъдростта и взаимното уважение, за да сложат край на напрежението и да запазят мира и стабилността в региона", заяви снощи Ануар и добави, че е разговарял с премиерите на двете страни.

Миналата седмица той заяви пред репортери, че е „предпазлив оптимист" относно резултата от срещата, като добави, че премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул и премиерът на Камбоджа Хун Манет са „решени да постигнат приятелско решение възможно най-скоро".

Екип на АСЕАН ще представи пред външните министри заключенията от своите наблюдения на място и данни, събрани чрез сателитна технология за наблюдение, предоставена от САЩ, написа Ануар в социалните мрежи.

Тайланд нанесе въздушни удари по военни позиции в Камбоджа и спря доставките на гориво през граничен контролно-пропускателен пункт в Лаос поради опасения, че те се отклоняват към Камбоджа.

Тайландската армия заяви, че Камбоджа използва дронове, за да пуска бомби върху тайландски бази и да изстрелва ракети по цивилни райони.