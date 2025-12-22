ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Германската полиция отчела повече от 1000 подозрителни полета с дронове през тази година

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

До средата на декември тази година в Германия са били отчетени повече от 1000 подозрителни полета с дронове. Това съобщи ръководителят на германската Федералната криминална полиция (ФКП) Холгер Мунк, пише БТА.

Агенцията съставя национална оценка на подозрителните случаи от началото на годината, като използва всички налични данни и си съдейства с въоръжените сили, каза Мунк пред вестник „Билд".

Ръководителят на ФКП заяви, че случаите най-често засягат военни съоръжения и летища, но „също и друга критична инфраструктура, като компании в областта на отбраната и пристанищни съоръжения".

В отговор на въпрос дали полетите с дронове винаги могат да бъдат приписани на действия на Русия Мунк отговори, че това не може да бъде определено с пълна сигурност и посочи колко трудно е да бъдат идентифицирани и разпитани операторите на дронове.

Германия в сряда откри в Берлин Съвместен център за защита от дронове, за да може по-добре да открива и неутрализира нелегални дронове в бъдеще. Центърът ще започне работа през януари.

По-рано този месец на федералната полиция на Германия беше възложено да създаде подразделение за защита от дронове, което ще се състои от около 130 специализирани служители.

Подразделението ще бъде разполагано на летища, в столицата и в цялата страна в близост до чувствителни обекти и се очаква да използва поддържани от изкуствен интелект системи за заглушаване и автоматизирани дронове прехващачи.

Военен дрон /илюстративна/

