Тръмп ще назначи губернатора на Луизиана за свой специален пратеник в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви снощи, че ще назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия, предаде Ройтерс.

„Джеф разбира колко важна е Гренландия за нашата национална сигурност и ще отстоява решително интересите на нашата страна в името на безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и, всъщност, на целия свят", написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл".

Белият дом, канцеларията на министър-председателя на Гренландия и представители на Ландри към момента не са отговорили на запитвания за коментар, пише БТА.

Все още не е ясно дали Ландри, който стана губернатор през януари 2024 г., ще трябва да се оттегли от поста си.

Тръмп е казвал няколко пъти през годините, че Гренландия, която е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ, като според него това необходимо заради причини, свързани със сигурността, както и интерес към минералните ресурси на острова.

Ландри изрази подкрепа за тази идея по-рано тази година.

„Президентът Доналд Тръмп е абсолютно прав!", написа Ландри в публикация в „Екс" от 9 януари. „Трябва да се погрижим Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Страхотно за тях, страхотно за нас! Да го направим!", добави той.

Гренландия и Дания последователно отхвърлят всякаква възможност тази идея да се осъществи.

Въпреки че по-рано този месец САЩ и Гренландия се ангажираха да проявяват „взаимно уважение", гренландският външен министър Вивиан Моцфелд заяви, че коментарите на САЩ за Гренландия са създали несигурност сред местните жители, и подчерта необходимостта от откровен диалог с американската страна.

„Нашата страна и САЩ си сътрудничат от 80 години въз основа на общи интереси. Необходимо е да възстановим доверието, за да можем да продължим доброто сътрудничество", заяви Моцфелд на 8 декември.