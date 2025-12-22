Партизанска група за национално движение спира нападенията срещу колумбийската армия за 10 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбийската партизанска група Армия за национално освобождение снощи обяви, че временно прекратява огъня за срок от 10 дни, считано от Бъдни вечер.

Ръководството на Армията за национално освобождение заяви, че силите ѝ ще се въздържат от атаки срещу колумбийската армия и полиция между 24 декември и 3 януари, предава БТА.

Армията за национално освобождение извърши около 60 атаки в цялата страна през последните дни, при които бяха убити десетки хора. При най-тежката атака срещу военна база в департамента Сесар в Североизточна Колумбия бяха убити седем войници, а 30 бяха ранени.

В страната от 52 години бушува гражданска война между леви паравоенни групи и колумбийската армия, посочва ДПА. Според някои оценки около 220 000 души са били убити в следствие на насилието, а милиони са били разселени.

След като през 2016 г. правителството сключи мирно споразумение с най-голямата бунтовническа група, ФАРК, Армията за национално освобождение остана последната голяма активна партизанска организация в страната.

Армията за национално освобождение, която се самоопределя като марксистко-ленинистка организация, разполага с около 5000 бойци и е замесена в отвличания, трафик на наркотици и изнудвания. Мирните преговори с правителството бяха преустановени, тъй като Армията за национално освобождение многократно нарушаваше споразуменията за прекратяване на огъня.