Нападателите в Сидни се упражнявали да стрелят малко преди нападението

Двамата мъже, извършили нападението на плажа Бондай в Сидни, са се упражнявали в щата Нов Южен Уелс преди стрелбата на 14 декември, при която загинаха 15 души. Това предаде днес националната телевизия Ей Би Си.

Петдесетгодишният индиец Саджид Акрам, пристигнал в Австралия с виза през 1998 г., и синът му Навийд Акрам, роден в страната преди 24 години, извършиха нападението по време на събитие по повод еврейския празник Ханука, пише БТА.

Полицията съобщи и за видео, намерено в мобилен телефон, на което Саджид и Навийд Акрам седят пред знаме на джихадистката групировка „Ислямска държава", рецитират откъс от Корана и заклеймяват „ционистите".

В съобщението се посочва още, че раненият нападател – синът Навийд Акрам – се е явил днес в съда чрез видеовръзка от болницата, където е бил лекуван, след което е бил преместен в затвор. Бащата, който беше обезоръжен от случаен минувач на 14 декември, впоследствие бе застрелян от полицията.

Според съдебните документи Саджид и Навийд Акрам са направили и оглед на плажа няколко дни преди стрелбата.

„Няма да позволим терористи, вдъхновени от групировката „Ислямска държава", да спечелят. Няма да им позволим да разделят обществото ни и ще преодолеем това изпитание заедно", заяви премиерът Антъни Албанезе днес пред журналисти.

Албанезе определи атаката на Бондай като „антисемитски терористичен" акт, извършен от мъже, вдъхновени от „идеологията на омразата" и мотивирани от „идеологията на групировката „Ислямска държава".