30-годишен мъж е ранен при нощните атаки по Одеса

Тридесетгодишен мъж е ранен и е откаран в болница в средно тежко състояние с рани от осколки след нощните атаки срещу Одеса. Това съобщи ръководителят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм".

По думите му при двете нощни атаки са нанесени щети на обект от критичната инфраструктура на града. В резултат на това част от един от кварталите в украинския черноморски град временно е без електричество. Общинските служби работят по отстраняването на последиците, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.