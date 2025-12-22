ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21958331 www.24chasa.bg

30-годишен мъж е ранен при нощните атаки по Одеса

672
Един мъж е ранен при снощната въздушна атака срещу Одеса СНИМКА: Пиксабей

Тридесетгодишен мъж е ранен и е откаран в болница в средно тежко състояние с рани от осколки след нощните атаки срещу Одеса. Това съобщи ръководителят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм".

По думите му при двете нощни атаки са нанесени щети на обект от критичната инфраструктура на града. В резултат на това част от един от кварталите в украинския черноморски град временно е без електричество. Общинските служби работят по отстраняването на последиците, пише БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Един мъж е ранен при снощната въздушна атака срещу Одеса СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта