Нова Зеландия и Индия сключиха търговско споразумение за свободна търговия

Нова Зеландия и Индия са сключили търговско споразумение за свободна търговия, съобщиха днес правителствата на двете страни. Така износителите от Нова Зеландия ще имат достъп до страната с най-голямо население в света и икономика, чиято стойност се очаква да достигне 12 трилиона новозеландски долара (7 трилиона долара) до 2030 г, пишше БТА.

Споразумението премахва или намалява митата върху 95 на сто от износа на Нова Зеландия за Индия, като повече от половината продукти ще бъдат освободени от мита от първия ден на споразумението, което ще подобри достъпа до бързо разрастващата се средна класа в Индия, обяви правителството на Нова Зеландия.

Нова Зеландия ще предлага около 1667 временни работни визи годишно за хора в райони, където има недостиг на квалифицирани кадри, включително лекари, медицински сестри, учители, технологични специалисти и инженери и още 1000 места годишно в рамките на програмата за работни ваканционни визи, съответстваща на пакта за свободна търговия на Австралия с Индия.

„Ползите са широкообхватни и значителни", каза премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън.

„Индия е най-населената страна в света и е най-бързо развиващата се голяма икономика, а това създава възможности за работни места за новозеландците, износ и растеж", добави той.

Очаква се страните да подпишат споразумението през първата половина на 2026 г., съобщи правителството на Нова Зеландия.

Министърът на търговията на Нова Зеландия Тод Макклей, заяви, че сделката поставя страната на равна или по-добра основа от други страни, които търгуват с Индия и „ще осигури хиляди работни места и милиарди допълнителен износ".

Индийското правителство потвърди сключването на пакта, без да дава повече подробности.

Споразумението е в съответствие с предизборното обещание на управляващата Национална партия на Нова Зеландия през 2022 г., че ако бъде избрана, тя ще финализира „споразумение за свободна търговия между Нова Зеландия и Индия през първия си мандат".

Търговията между двете страни възлиза на 3,14 милиарда новозеландски долара през 2024 г., като преобладават фармацевтичните продукти от Индия и горските и селскостопанските продукти от Нова Зеландия, включително вълна, дървени трупи и ябълки.