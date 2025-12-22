ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Карталов остава начело на Софийската опера ...

КМГ: Районът в делтата на река Яндзъ пише нова глава в научно-технологичните иновации

КМГ

644
Снимка: Китайска медийна група

От 18-ия конгрес на ККП през 2012 г. насам, Шанхай играе водеща роля в научно-технологичните иновации, стимулирайки висококачественото развитие на региона в делтата на река Яндзъ, съобщава КМГ. В Шанхайския високотехнологичен район „Джандзян" средно има по една листвана компания на квадратен километър. Половината от 20-те най-големи световни фармацевтични компании оперират иновационни центрове в „Джандзян", тук се намират и 40% от стоте топ китайски фармацевтични фирми. В Шанхай има 20 значими научно-технологични съоръжения, които вече са изградени, в процес на строеж или планиране, а общият брой на високотехнологичните предприятия надвишава 25 000.

Днес нивото на технологични иновации в района на делтата на река Яндзъ непрекъснато се повишава. В последното издание на „Глобален индекс на иновациите 2025" на Световната организация за интелектуална собственост, сред стоте най-добри иновационни клъстера Шанхай-Суджоу заема 6-о място, Ханджоу е на 13-о място, а Нанкин на 15-о място.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

