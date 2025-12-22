КМГ: Проучване на Global Times показа, че за китайците отношенията със САЩ са най-важни, над 80% гледат с оптимизъм към 2026 г.

От 19 ноември до 5 декември изследователският център на Global Times проведе годишното си проучване „Как китайците гледат на света", съобщава КМГ.

Трите най-важни двустранни отношения през 2025 г. за китайците са тези със САЩ, които са поставени на първо място от 54% от участниците, с Русия – 47%, и с Европейския съюз – 32%. Тук е интересна динамиката като през по-голямата част от последните 20 години отношенията между Китай и САЩ са били на първо място по важност. През 2021 и 2022 г. обаче те паднаха до трето и четвърто място, а през 2023 и 2024 г. отново се изкачиха обратно на второ място, за да излязат отново начело на приоритетите през тази година. От 2014 до 2020 г. китайско-руските връзки заемаха устойчиво второто по важност място.

През последните години САЩ определят Китай като „стратегически конкурент" и налагат все по-големи ограничения пред контактите между двете страни в области като технологиите и икономиката. Китайското обществено мнение обаче показва балансирано отношение към тази тенденция – 30% от анкетираните смятат, че Китай трябва да реагира „решително", 31% подкрепят „умерен" отговор, а 28% казват, че Пекин не трябва да се притеснява от действията на САЩ. В перспектива обаче, данните от последните три години показват, че общественото доверие към отговора на Китай на ограниченията от САЩ нараства – тези, които подкрепят умерени или силни контрамерки, се е увеличил от 51% през 2023 г. до 62% през 2025 г.

Проучването е установило, че сред отношенията със съседите, тези между Китай и Русия са класирани като най-важни, като за близо 60% те са основен избор. На второ място са отношенията с Япония – 42%, а на трето тези със страните от Югоизточна Азия – 36%.

По отношение на международната ситуация 44% от анкетираните смятат, че Китай ще се изправи пред повече заплахи и предизвикателства, което е увеличение с около 17 процентни пункта в сравнение с 2024 г. В същото време 38% от анкетираните смятат, че Китай ще има повече възможности. Над 60% от анкетираните считат „стратегическата намеса и предпазните мерки от страна на екстериториалните големи сили като САЩ" за най-значимото предизвикателство, пред което в момента е изправена китайската дипломация.

Въпреки това, общата китайска перспектива за света остава положителна и оптимистична. Приблизително 80% от анкетираните имат оптимистични или неутрални очаквания за глобалното икономическо развитие през следващата година, а повече от 70% имат оптимистични или неутрални очаквания за глобалната ситуация със сигурността.

На въпроса „Вярвате ли, че Китай вече е световна сила?" процентът на отговорилите с „да" е 45%, с „не напълно" – 44%, и с „не" – 8%. А на въпроса „Какво прави Китай глобална сила?" политическо и дипломатическо влияние получава 63%, икономическата мощ – 62%, военната мощ – 70% и културното влияние – 50%.

Повече от 70 процента от анкетираните смятат, че Китай е най-безопасното (76%) и най-удобното (74%) място за живеене, чувстват се горди, че са китайци (76%) и са съгласни с традиционната поговорка „Всеки има дълг към страната си" (74%).