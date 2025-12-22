ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21958927 www.24chasa.bg

КМГ: В провинция Дзилин откриха златни залежи, надхвърлящи 100 тона

КМГ

1008
Снимка: Китайска медийна група

През изминалите пет години в североизточната китайска провинция Дзилин са били открити 47 минерални находища, подходящи за по-нататъшно проучване и оценка, съобщава КМГ. Същевременно са идентифицирани други потенциални 27 находища, съобщава местният информационен сайт cnjiwang.com, позовавайки се на провинциалните власти.

В материала се посочва още, че тази година са постигнати важни резултати в търсенето на злато в района на Итун, на кристален графит в района на Дзиан и на полиметални материали в района на Хуадиен.

Миналата година при проучването на златното находище „Хоулиухъдзъ" в Итун бяха идентифицирани залежи от 22 тона. Впоследствие беше открито и друго голямо златно находище в близкия район Ърдаолинг, с оценени ресурси от 38 тона. В момента дълбочината на проучване и на двете находища не надвишава 500 метра.

Тази година бяха открити и множество нови златни жили в периферията на този район, като очакванията са с по-нататъшното им проучване златните ресурси там да надхвърлят 100 тона.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта