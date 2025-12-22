КМГ: В провинция Дзилин откриха златни залежи, надхвърлящи 100 тона

През изминалите пет години в североизточната китайска провинция Дзилин са били открити 47 минерални находища, подходящи за по-нататъшно проучване и оценка, съобщава КМГ. Същевременно са идентифицирани други потенциални 27 находища, съобщава местният информационен сайт cnjiwang.com, позовавайки се на провинциалните власти.

В материала се посочва още, че тази година са постигнати важни резултати в търсенето на злато в района на Итун, на кристален графит в района на Дзиан и на полиметални материали в района на Хуадиен.

Миналата година при проучването на златното находище „Хоулиухъдзъ" в Итун бяха идентифицирани залежи от 22 тона. Впоследствие беше открито и друго голямо златно находище в близкия район Ърдаолинг, с оценени ресурси от 38 тона. В момента дълбочината на проучване и на двете находища не надвишава 500 метра.

Тази година бяха открити и множество нови златни жили в периферията на този район, като очакванията са с по-нататъшното им проучване златните ресурси там да надхвърлят 100 тона.