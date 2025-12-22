"Политико": Гаранцията за сигурността на Украйна е в ръцете на Путин

Гаранцията за сигурността на Украйна е в ръцете на Путин, пише "Политико".

В началото на 2025 г. украинският президент Володимир Зеленски влезе в сериозен дипломатически конфликт с американския президент Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Овалния кабинет. Оттогава насам отношенията между Вашингтон и Киев се променят постоянно.

От своя страна Европа реагира на дипломатическия инцидент с по-големи усилия да подкрепи Украйна и да задържи САЩ на своя страна. През март британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон обявиха създаването на „коалиция на желаещите" от 34 държави, за да се засили ролята на Европа в осигуряването на бъдещата суверенитет и сигурност на Украйна. А през септември Макрон обяви, че 26 държави са се ангажирали да разположат войски на място като част от многонационалните сили в Украйна „ден след прекратяването на огъня или сключването на мир", припомня изданието.

Въпреки усилията на Европа да подкрепи Украйна, единственото, което наистина има значение, са гаранциите за сигурност от страна на Америка, които Зеленски трябва да си осигури сега – дори ако това означава отстъпки в други области.

Гаранциите на Вашингтон са единственият жизнеспособен път към мир за Украйна. Европа не може дори да разположи многонационалните си сили без логистичната подкрепа на САЩ. И с наближаването на края на 2025 г. въпросът за ангажимента на Вашингтон остава фундаментален фактор в усилията да се преведе войната на Русия към следващата фаза и, да се надяваме, към траен мир.

Всичко сочи, че реалната власт е в ръцете на Русия, заключват от "Политико".

Украйна помни провала на Будапещенския меморандум от 1994 г. В момента украинският президент е готов да се откаже от стремежа на Украйна да стане член на НАТО в замяна на солидни гаранции за сигурност, и има признаци, че такива могат да бъдат предоставени. Досега САЩ са предлагали на Украйна „платинени" гаранции за сигурност, с предупреждението, че те „няма да са на масата завинаги", което подтиква Зеленски да приеме сделката, която в момента е на масата.

Освен техническите подробности на гаранцията, Зеленски се надява, че за разлика от Будапещенския меморандум, всяко задължение ще бъде правно обвързващо, изискващо ратификация от Камарата на представителите и Сената на САЩ – и двете от които широко подкрепят Украйна – и след това одобрение от президента.

Такава официална ратификация би поставила гаранциите на Украйна на равна нога с други двустранни договори за сигурност на САЩ с държави като Япония и Южна Корея, казват от изданието.

В самолета на път за срещата на НАТО в Хага това лято Тръмп спомена: „Има много определения на член 5" – и беше прав. Член 5 е отворен за тълкуване и е бил умишлено формулиран по този начин през 1949 г., за да се предотврати автоматичното въвличане на САЩ в трета голяма война на европейския континент. Следователно не става въпрос само за буквата на договора, но и за неговия дух, смятат от изданието.

Разбира се, НАТО е много повече от член 5. Основана на пепелта на Втората световна война, тя е и алианс, изграден върху икономическо сътрудничество, както и върху индивидуална и колективна способност да се противопоставя на въоръжени нападения. Но ако член 5 беше лесно възпроизводим, тогава по целия свят щяха да се създадат алианси с подобна сила. В действителност взаимните гаранции за сигурност, подкрепени от надеждна военна сила, са рядкост.

Така че е под въпрос дали САЩ действително биха избрали да предложат гаранция, която би ги принудила да се намесят директно в Украйна, особено като се има предвид, че от 2014 г. насам те предоставят умерена подкрепа, от 2022 г. насам последователно блокират пътя на страната към НАТО и са си поставили за приоритет да избегнат прякото участие във войната, заявява.