САЩ решиха, че Испания ще бъде наблюдател на срещата на върха на Г-20

Служител на Държавния департамент на САЩ заяви, че американският президент Доналд Тръмп е взел решение Испания да присъства като наблюдател на срещата на върха на Г-20, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Срещата ще се състои през декември 2026 г. в Дорал, Флорида.

От 2008 г. Испания има статут на постоянен гост на срещите на върха на Г-20 и е представена от делегацията на Европейския съюз.

По време на първата среща на „шерпите" (тоест на техническите екипи и съветниците), организирана на 15 и 16 декември, Държавният департамент отбеляза, че засега Полша е единствената страна, която ще получи пълни права на наблюдател в годината, в която САЩ ще са домакини на Г-20.

Втората администрация на Тръмп като цяло реши да запази приятелските отношения с Мадрид, макар на няколко пъти Тръмп да каза, че Испания не се държи като лоялен партньор в НАТО, защото не е увеличила разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2025 г., както повечето членове на алианса се съгласиха да направят.

Правителството на Педро Санчес настоява, че Мадрид е надежден и лоялен партньор и че 2% от БВП, отпуснати за отбрана, ще отговорят на изисквания капацитет на НАТО.