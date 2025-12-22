Въвеждат електронно разрешение за пътуване до Великобритания от февруари

От февруари 2026 г. пътуване до Обединеното кралство няма да бъде възможно без предварително одобрение. Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване (ETA), считано от 25 февруари 2026 г. Това е ключова стъпка към дигитализация на имиграционната система и въвеждане на безконтактна граница в бъдеще.

Всички пътуващи до Великобритания ще трябва да имат цифрово разрешение - чрез ETA или eVisa. Превозвачите ще проверяват документите преди отпътуване.

От старта на ETA през октомври 2023 г. над 13,3 млн. посетители са кандидатствали успешно, с по-бързо и плавно пътуване. Сега ETA е основно условие за пътувания, включително при транзит и преминаване през британска паспортна проверка.

"Дигитализацията на имиграционната система осигурява по-гладко пътуване за милионите хора, които посрещаме всяка година", сподели министърът по миграцията и гражданството Майк Тап.

Кандидатстването за ETA е бързо и лесно през официалното приложение, съобщава Нова тв. Струва 16 паунда. Повечето отговори идват автоматично в рамките на минути, но се препоръчва желаещите да предвидят до три работни дни за одобрение.

Гражданите на Великобритания и Ирландия (включително тези с двойно гражданство) не се нуждаят от ETA. Правителството препоръчва на британските граждани с двойно гражданство да носят валиден британски паспорт или сертификат, за да избегнат проблеми с качването на самолет.