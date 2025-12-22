Коледари протестират пред президентския дворец в Букурещ

Протест под формата на коледуване се проведе днес пред сградата на президентския дворец Котрочени в Букурещ. Половин час преди началото на срещата на държавния глава Никушор Дан с магистрати от цяла Румъния за идентифициране на слабостите в съдебната система, демонстрантите се събраха пред сградата и започнаха да пеят специално композирани за повода песни. Те озвучиха пространството пред институцията и с коледни звънци.

„Отвори си очите, Никушоре. Можеш да направиш нещо. Да защитиш правосъдието. Да отидеш в Висшия съвет на магистратите и да изкараш синекурните длъжности. Всичко, което искаме, е да видим всички корумпирани в затвора", гласеше текстът на една от общо четирите песни, изпълнени по време на акцията.

„Искаме да насърчим открита дискусия за основните проблеми в съдебната система и за натиска върху нейната независимост. Коледните песни, които изпълнихме днес, са написани специално за този момент, с актуални текстове, вдъхновени от настоящата ситуация в съдебната система", споделиха пред БТА организаторите от "Деклик", "Корупцията убива" и "Инициатива Румъния".

Не липсваше и напрежение. Въпреки желанието на протестиращите да застанат точно до входа на президентския дворец и уверенията им пред полицаи и жандармеристи, че имат разрешително от общината за това, органите на реда не ги допуснаха толкова близо.

„Може би Никушор не харесва коледари", коментира една от организаторките пред БТА, а друга допълни „Може би магистратите ги е страх от нас".

Макар и малочислена, днешната акция бе подкрепена от хора от всякакви възрасти.

„Идвам на всички протести. Вярно е, че преди три седмици бяхме повече. Но сега хората са на работа или отпуска заради празниците. Съмнявам се, че ще променим нещо, но това е демокрацията, поне можем да заявим открито за какво се борим", сподели един от присъстващите пенсионери за БТА.

Негов връстник дойде облечен с румънска носия, цървули и калпак. Той държеше плакат с надпис: „Господин президент, като селянин учтиво ви моля да бъда приет на аудиенция по правни въпроси".

Междувременно на търговския център Кокор в центъра на Букурещ се появи огромен банер със снимката на премиера Илие Боложан и посланието „Променете законите за правосъдието". БТА видя подобни визуални послания и на няколко превозни средства, които днес обикаляха района на Котрочени.

Недоволството започна в Румъния на 10 декември след публикуването и излъчването на документалния филм „Правосъдие в плен" на новинарския сайт „Рекордер", в който няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система.

Това провокира румънския президент Никушор Дан да призове всички магистрати да му пишат директно за проблемите, с които се сблъскват, и да организира днешната среща в Букурещ за идентифициране на слабостите в съдебната система.

Вчера държавният глава обяви, че веднага след празниците ще инициира референдум сред магистратите, свързан с проблемите в съдебната система на страната. Реакцията на опозицията не се забави. Представителите на Алианс за обединение на румънците обвиниха Никушор Дан в „незачитане на независимостта на съдебната власт".