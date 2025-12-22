Полицията в Австралия: Атаката на плажа Бонди е подготвяна с месеци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заподозрените за нападението на плажа Бонди са тренирали стрелба седмици преди да го извършат, пише в нови съдебни документи по случая.

"Двамата са планирали „педантично" нападението в продължение на няколко месеца и два дни преди стрелбата са посетили Бонди за разузнаване", твърди полицията, цитирана от Би Би Си.

Петнадесет души загинаха и десетки други бяха ранени, когато двама стрелци откриха огън по време на празненствата по Ханука на 14 декември. Според документите, експлозивите, включително „бомба от тенис топка", не са се взривили.

Миналата седмица беше издадена временна заповед със забрана да се публикува полицейския информационен бюлетин, с цел защита самоличността на оцелелите. Тя бе отменена в понеделник и документите бяха публикувани с някои редакции.

Включени са подробности от няколко видеоклипа, проследяващи движенията на предполагаемите стрелци в месеците, дните и часовете преди атаката.

Едно от видеата, заснето с един от мобилните им телефони през октомври, показва мъжете, седнали пред изображение на флага на Ислямска държава.

Навид Акрам също е „записан да рецитира на арабски език пасаж от Корана", съобщават от полицията.

Отделни кадри от октомври показват бащата и сина „да провеждат тренировка с огнестрелно оръжие в провинциална местност", за която се смята, че е в Нов Южен Уелс, добавиха властите.

Кадри от камери за видеонаблюдение от вечерта на 12 декември показват двама мъже, „за които се смята, че са обвиняемият и баща му", в колата си до плажа Бонди.

„Обвиняемият и баща му, С. Акрам, се виждат да излизат от колата и да вървят по пешеходния мост, на същото място, където два дни по-късно са стреляли по хора", се посочва в документа.

От полицията смятат, че това е доказателство за разузнаване и планиране на терористичен акт.