Русия отрече да иска цяла Украйна и части от Европа

Кремъл заяви днес, че американското разузнаване греши, ако смята, че руският президент Владимир Путин иска да завземе цяла Украйна и части от Европа, които някога са били част от бившата съветска империя, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица агенцията цитира шест анонимни източника, според които американското разузнаване все още предупреждава в докладите си, че Путин не се е отказал от целта си да завземе цяла Украйна и да си върне части от Европа, които някога са били част от бившия съветски блок.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Москва не знае доколко надеждни са източниците, цитирани от Ройтерс, но че ако материалът е точен, тогава заключенията на американското разузнаване са погрешни.

"Това е напълно невярно", каза Песков за заключенията на разузнаването.

През февруари 2022 г. Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, а руските сили сега контролират около една пета от нея. Някои европейски и украински лидери обвиниха стопанина на Кремъл, че има амбиции отвъд Украйна.

Руският президент никога не е казвал публично, че иска да завладее цялата съседна държава. Той обаче многократно е заявявал, че руските сили ще завземат още територии от Украйна, ако Киев не се съгласи да отстъпи останалите части от Донбас в Източна Украйна, които все още се контролират от украинските сили.

Москва разглежда разширяването на военния пакт НАТО на изток, който сега включва бивши държави от съветския блок в Източна Европа, като заплаха за Русия.

Путин казва, че не се стреми да възстанови Съветския съюз или да атакува държава член на НАТО. По-рано този месец той заяви, че Русия не иска война с Европа, но добави, че ако Европа я започне, Русия ще излезе победителка.