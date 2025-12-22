Вижте кои са най-търсените личности в Google през 2025 г.

Най-търсената личност в Google от българите е Григор Димитров със 132 000 търсения

Най-търсените личности в света през 2025 г. разкриват любопитна смесица от политика, технологии, развлечения и глобална популярност. Със средно 15,96 милиона месечни търсения, президентът на САЩ Доналд Тръмп е най-гугълваната личност в света, плътно следван от технологичния предприемач Илон Мъск с 10,97 милиона. Истинската изненада обаче е третото място – Миа Халифа, родена в Ливан и бивша звезда от индустрията за възрастни, която привлича 8,76 милиона търсения месечно, показват данните на Playerstime. Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali Миа Халифа СНИМКА: Инстаграм/miakhalifa

Музиката доминира, спортът изненадващо изостава

Музиката е най-силно представената сфера в топ 10, с пет имена, сред които поп икони като Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър, покойният рапър XXXTENTACION, както и вокалистът на бившата бачата група Aventura – Антъни „Ромео" Сантос. Всеки от тях събира между 6 и 8 милиона глобални търсения месечно.

Спортът заема по-скромно място, представен от футболната легенда Кристиано Роналдо (7,76 млн. търсения) и 17-годишната сензация Ламин Ямал (5,76 млн.).

Географски дисбаланс и американско доминиране

Още по-впечатляващ е географският дисбаланс – шест от десетте най-търсени личности са от САЩ, което подчертава доминацията на американската политика, технологии и развлекателна индустрия върху глобалното внимание. Европа присъства пестеливо чрез Португалия и Испания, а Бианка Ченсори е единственият представител на Океания.

Извън Тръмп и Мъск, почти всички останали черпят влиянието си от музика, мода или спорт, което подсказва, че глобалната видимост се определя по-малко от географията и повече от силата на американските медийни екосистеми.

Поглед отвъд блясъка на глобалните търсения разкрива отчетливо полово разделение. Филмът, телевизията и музиката показват сравнително равен баланс между мъже и жени, докато спортът, политиката и бизнесът са доминирани от мъже. Модата и британското кралско семейство, от своя страна, са ясно женска територия.

Филм и телевизия водят с 112,37 милиона месечни търсения, следвани от музиката с 93,32 милиона. В тези сфери балансът е почти равен – 44% мъже и 56% жени във филма и телевизията, и 46% мъже срещу 54% жени в музиката.

В някои категории привидното доминиране на един пол не отразява цялата индустрия, а се дължи на изключителната популярност на единични фигури. Такъв е случаят с 27-годишния американски заподозрян в убийство Луиджи Манжоне, чието широко отразено издирване и съдебен процес предизвикаха огромен медиен и онлайн интерес.

По подобен начин религията е доминирана от папа Франциск; модата – от Бианка Ченсори, известна с провокативните си публични визии; кралското семейство – от Кейт Мидълтън, принцеса на Уелс, заради постоянния интерес към здравето ѝ, публичните ѝ изяви и ролята ѝ в британската монархия.

Националности с най-силен глобален интерес

Глобалните търсения са силно концентрирани в англоезичните държави. Американците доминират с 237,26 милиона месечни търсения, следвани от знаменитости от Обединеното кралство с 24,07 милиона. Публични фигури от Канада и Австралия привличат между 13 и 16 милиона търсения месечно. Заедно тези страни формират над 80% от общия обем търсения сред топ 10 националности.

Най-търсената личност по държави през 2025 г.

При поглед на национално ниво картината става още по-пъстра. В САЩ Доналд Тръмп води с 4,94 милиона месечни търсения. В Канада на върха е премиерът и бивш управител на Централната банка Марк Карни с 627 хиляди търсения, доказвайки, че политическото и финансовото лидерство могат да привличат внимание колкото развлеченията и спортът. Що се отнася за спорт, България е отличен пример за страна, при която спортът е най-търсен през изминалата година. Българите са търсили най-много Григор Димитров - 132 хил.

В Испания и Италия онлайн интересът е завладян също от тениса – Карлос Алкарас (1,85 млн.) и Яник Синер (1,83 млн.). В Бразилия и Полша футболът доминира чрез Жоао Фонсека (922 хил.) и Роберт Левандовски (373 хил.).

Швеция и Ирландия показват силата на културата – певецът Монс Селмерльов и актьорът Пол Мескал са най-търсените имена в родните си страни.

В Германия, Румъния, Южна Корея и САЩ обаче политическите лидери оглавяват класациите. Фигури като Фридрих Мерц, президентът Никушор Дан и И Дже-мьонг показват, че в някои държави политиката измества развлеченията като фокус на общественото внимание.

Разбивката на топ 100 показва неравномерна, но впечатляваща картина на славата. Филмът и телевизията генерират 36% от всички търсения, благодарение на стрийминг платформите, които могат да превърнат актьор в глобална сензация за една нощ. Музиката следва с 28%, движена от активни и лоялни фен общности. Макар спортът да заема само 16%, неговите звезди често постигат най-висок индивидуален интерес.

Жените доминират в някои области, но като цяло 56% от топ 100 са мъже.

Наред с обичайните имена, 2025 г. показва как славата се разпростира отвъд отделните личности към цели културни екосистеми. Ким Кардашиян (3,63 млн.) остава сред най-търсените фигури в социалните мрежи, след като успешно разшири влиянието си от риалити телевизия към бизнес, мода и съдебна реформа. Кайли Дженър (3,54 млн.) продължава да привлича интерес с милиардерската си марка, а Барън Тръмп (2,90 млн.) е пример за това как медийното любопитство към политически фамилии поддържа висока публична видимост.

В бизнеса Илон Мъск доминира категорично, но стабилният интерес към Джеф Безос и Мелания Тръмп показва как богатство, политика и знаменитост все по-често се преплитат.

През 2025 г. славата вече не е въпрос на дълголетие, а на видимост. В един свръхсвързан свят вниманието се насочва към онези, които създават вирусни моменти и улавят културните разговори. Търсенията, кликванията и стриймовете се превръщат в новата валута на успеха – често изпреварвайки десетилетия утвърдена слава.