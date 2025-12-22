ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК: Суверенитетът на Дания трябва да се запази

Териториалната цялост и суверенитетът на Кралство Дания, включително на Гренландия, трябва да бъдат запазени, заяви Ануар ел Ануни, говорител на Европейската комисия по въпросите на външната политика на ЕС в отговор на назначението на американския специален пратеник за Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Запазването на териториалната цялост на Кралство Дания, неговия суверенитет и неприкосновеността на неговите граници е от основно значение за Европейския съюз", заяви Ел Ануни днес.

По-рано днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че Копенхаген настоява всички държави, включително и САЩ, да спазват териториалната цялост на Дания, след като американският президент Доналд Тръмп назначи губернатора на щата Луизиана за специален пратеник в Гренландия, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

