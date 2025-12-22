ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

Пропадна канал във Великобритания, има заседнали лодки (Видео)

2724
Пропадна канал в Шропшир, Великобритания, в резултат на което лодки са заседнали или балансират на ръба на пропастта СНИМКА: X/@BBCShropshire

Пропадна канал в Шропшир, Великобритания, в резултат на което лодки са заседнали или "балансират" на ръба на пропастта, съобщи местната полиция.

Снимките показват, че структурната цялост на участък от водния път в Уитчърч е напълно разрушена, което поражда опасения за наводнения.

Две тесни лодки на мястото на инцидента са потънали в дупката, а други две са на ръба. Водата там изглежда напълно изтекла, разказва Би Би Си. 

"Изпратихме 50 пожарникари веднага щом получихме сигнал", заяви Скот Хърфорд, шеф на регионалната пожарна и допълни, че в околните полета на срутения участък има големи количества вода.

"Инцидентът не е взел жертви", съобщи полицията и призова хората да избягват района и да търсят алтернативни маршрути.

„Провеждаме разследване и търсим възможна причина за пробива", казват от полицията и допълват, че  ще предоставят повече подробности в подходящо време.

Пропадна канал в Шропшир, Великобритания, в резултат на което лодки са заседнали или балансират на ръба на пропастта СНИМКА: X/@BBCShropshire

