Италия глоби "Епъл" с близо 100 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара в Италия (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM) обяви днес, че е наложила глоба в размер на 98,6 млн. евро на американската технологична компания „Епъл" (Apple) за „злоупотреба с господстващо положение", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Епъл" е „нарушила" закона за конкуренцията на пазара на разработчици на приложения, се посочва в изявление на италианския регулатор.

„Епъл" разполага с абсолютно господстващо положение чрез своя (магазин за приложения) „Ап Стор" (App Store), заяви италианският антимонополен орган.

Агенцията за защита на конкуренцията и пазара отчита също, че „Епъл" е наложила твърде рестриктивни условия по отношение на конкуренцията, свързани с защита на личните данни на потребителите на приложения.

Тези условия, наложени от „Епъл", „са едностранни, нарушават интересите на бизнес партньорите на технологичната компания и са непропорционални на целта за зачитане на неприкосновеността на личния живот", отчита италианският регулатор.

Американската корпорация обяви, че „категорично не е съгласна с решението на италианския орган за защита на конкуренцията" и допълни, че ще обжалва решението.

Правилата за защита на личните данни „се прилагат еднакво за всички разработчици, включително и „Епъл", и са приети от нашите клиенти и приветствани от защитниците на поверителността и органите за защита на данните по целия свят", уверява компанията.