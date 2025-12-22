ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21961719 www.24chasa.bg

ЕС удължи икономическите санкции срещу Русия с още 6 месеца

1084
ЕС Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Съветът на Европейския съюз поднови днес ограничителните мерки срещу Русия с още 6 месеца, до 31 юли 2026 г., се посочва в изявление на сайта на институцията.

Тези икономически мерки, въведени от ЕС за първи път през 2014 г., бяха значително разширени след февруари 2022 г. в отговор на необоснованата, неправомерна и незаконна военна агресия на Русия срещу Украйна, се казва в изявлението.

Понастоящем те се състоят от широк спектър от секторни мерки, включително ограничения в областта на търговията, финансите, енергетиката, технологиите и стоките с двойна употреба, промишлеността, транспорта и луксозните стоки, съобщава БТА. Те обхващат също така: забрана на вноса или трансфера на суров петрол и определени петролни продукти от Русия към ЕС, изключване на няколко руски банки от системата SWIFT и спиране на излъчването и лицензите в Европейския съюз на няколко руски медии, подкрепяни от Кремъл. Освен това, конкретни мерки позволяват на ЕС да противодейства на заобикалянето на санкциите, се уточнява в изявлението.

 

ЕС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта