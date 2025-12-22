Само 11 магистрати се явиха на среща при румънския президент за проблемите в правосъдната система

Три часа и 34 минути продължи днешната среща на румънския президент Никушор Дан с магистрати във връзка с проблемите в правосъдната система. Тя се проведе в президентския дворец Котрочени в Букурещ и бе излъчена на живо в Интернет.

Въпреки че през изминалите дни над 250 магистрати от 27 съдилища и 14 прокуратури от цялата страна изпратиха писма до държавния глава, в които изложиха критиките си, днес на публична среща при него се явиха само 11 души. Други 20 са разговаряли с Никушор Дан след това. Те са поискали отделна среща и поверителни дискусии, без присъствието на медиите, от страх от евентуални последици.

„Това беше изключително полезна дискусия за професионалисти и хора, които имат интерес от функционирането на системата. Това е първи дебат. Дискусиите ще продължат. Много от докладваните неща изискват проверки, които ще отнемат време. А хората, които са се почувствали засегнати по време на днешната дискусия, ще имат възможност при същите условия да могат да отговорят“, каза президентът в края на разговорите.

Неправомерно поведение от страна на висшестоящи лица по наказателни дела, проблеми, свързани с процедурата за повишение или надхвърлени правомощия бяха само някои от ситуациите, подчертани от магистратите, участвали в срещата с президента. Психологически тест за магистрати, които искат да се издигнат, ограничаване на мандатите на съдебните инспектори и опростяване на процедурата за назначаване на членовете на Върховния съвет на магистратите бяха част от направените предложения.

„Не мисля, че нещо може да се промени за сравнително кратко време в системата. Говорим за ключови интституции, които са контролирани. Няма механизми за отстраняване на тази ситуация. Необходима е законодателна намеса. Иска ли политическата класа тази намеса?“, попита бившият прокурор от Герла Александру Оанча, който подаде оставка и бе освободен от длъжност с президентски указ на 1 ноември.

„Първият процес срещу демократична Румъния, този срещу диктатора Николае Чаушеску, беше правен маскарад. Йон Илиеску и системата от последователи успяха да спрат всеки съществен процес, чрез който румънците биха могли да научат механизмите, чрез които комунизмът успяваше непрекъснато и ясно да конфискува бъдещето на румънците и да им открадне свободата. Цялото това кълбо от лъжи създаде мрежи от формална и неформална власт, които се актуализираха с течение на времето и направиха възможен провала на президента Константинеску. Пристигането на Траян Бъсеску бе белязано от приемането на политическото осъждане на комунизма, реабилитацията на доверието в правосъдието. Президентът Клаус Йоханис имаше неоправдан отговор, когато ограничи свободите и правата, приложими по време на пандемията. Неадекватен политически и институционализиран отговор на голямата корупция, породена от централизацията на обществените поръчки“, коментира на свой ред Мариус Вартич, пенсиониран прокурор от Националната дирекция за борба с корупцията.

Друг бивш съдия заяви, че е било известно предварително кой ще ръководи Главната прокуратура, Националната дирекция за борба с корупцията и Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Букурещ.

„Вярвам, че правосъдието изглежда така, защото румънското общество е позволило на политиката да се намесва в правосъдието твърде често“, каза той.

Дискусиите с магистратите в президентския дворец бяха съпъствани от протест отпред. Група недоволни граждани се събраха пред сградата и пяха специално композирани за повода песни.

„Отвори си очите, Никушоре. Можеш да направиш нещо. Да защитиш правосъдието. Да отидеш във Висшия съвет на магистратите и да изкараш синекурните длъжности. Всичко, което искаме, е да видим всички корумпирани в затвора“, гласеше текстът на една от общо четирите песни, изпълнени по време на акцията под формата на коледуване.

Междувременно депутати и сенатори от "МИР – Румъния на първо място“, обявиха, че ще инициират подписка за остраняването от длъжност на президента Никушор Дан заради „атаки срещу независимостта на съдебната власт“. Повод за недоволството им стана предложения от него референдум.

„Това действие представлява пряка намеса в независим конституционен орган, нарушавайки неговите правомощия, предвидени в Конституцията, и подкопавайки принципа на разделение на властите в държавата“, се казва в искане, адресирано до председателите на Сената и Камарата на депутатите (двете камари на румънския парламент - бел.ред.) и подписано от името на инициаторите.